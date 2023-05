Las fotos de Silvia Pinal y su festejo por el Día de las Madres con sus hijos menos Sylvia Pasquel

Alejandra ha admitido haber sido una joven rebelde con su madre, pero hoy en día es "su mayor tesoro" (Foto: Instagram@laguzmanmx)

Este miércoles 10 de mayo se celebrará en México y otros países el Día de las Madres, tradicional conmemoración con la que cada año se enaltece a las mamás, fecha que Silvia Pinal y sus hijos no dejarán pasar de largo, como lo dejaron ver en las redes sociales.

Y es que como una celebración anticipada, Alejandra Guzmán compartió un par de imágenes que dan cuenta que doña Silvia ya está siendo agasajada por ella y por Luis Enrique Guzmán.

La familia Pinal es una de las más famosas del medio artístico mexicano (Foto: Instagram/@silvia.pinal.h)

En las fotografías captadas al interior del domicilio de Silvia, al sur de la Ciudad de México, se le puede ver a la “última diva del cine mexicano” al centro de los dos hijos que procreó junto a Enrique Guzmán, recibiendo un beso de la cantante de Hacer el amor con otro y sonriendo ante la cámara.

“Mami #1 Celebrando desde hoy el 10 de mayo. Día de las madres”, escribió la cantante al pie de las imágenes que ya han sido comentadas por algunos de sus más de tres millones y medio de followers.

Las reacciones de los seguidores de Alejandra Guzmán no se hicieron esperar, pero no todas fueron positivas, pues aunque gran cantidad de usuarios expresaron comentarios cargados de cariño a la familia, otros fueron más ácidos.

La rockera y Luis Enrique pasaron la tarde de este 9 de mayo junto a su famosa madre (Foto: Instagram@laguzmanmx)

“La verdad no me gustaron las fotos, sé que fue una persona muy guapa en su juventud. Sin embargo creo que no es de buen gusto que la expongan así porque la verdad ya no está para eso, pierde personalidad y respeto, no se vale que publiquen fotos así”, “Doña Silvia aún ya mayor se ve bonita, feliz día, dinastía Pinal”, “Aw qué hermosa doña Silvia! La queremos mucho tiempo aquí con nosotros”.

Llamó la atención que la gran ausente en las fotografías fue Sylvia Pasquel, quien en su calidad de hija mayor de la estrella de Modelo antiguo, también debió ser parte de la reunión, según algunos internautas.

“Se ve que no se llevan nada bien con la Pasquel, por qué no la invitaron a la casa”, “Y dónde quedó la hermana mayor?”, “Los rumores son ciertos, Alejandra y Enrique hicieron equipo y quieren dejar fuera a Sylvia”, “Pero Sylvia Pasquel siempre sale con su mami y ahora no la tomaron ni en cuenta”, se puede leer al respecto.

A sus 91 años, Silvia Pinal goza de la compañía de sus hijos y se mantiene alegre (Foto: Instagram@laguzmanmx)

Horas antes, este 9 de mayo, Alejandra Guzmán fue interceptada por reporteros a las afueras de la casa de su madre. Con la alegría de poder estar junto a la también productora teatral en este día tan especial, Alejandra atendió a los periodistas que se encontraban apostados a las afueras de la residencia.

“Aquí visitando a mi madre, le vine a traer regalos, flores, cositas que me prestó y le tengo que regresar, siempre anda pendiente. Mi mamá es mi ejemplo, es quien me ha enseñado a luchar, a salir adelante, a trabajar. Es una mamá especial, pero la amo con toda mi alma”, expresó la cantante de Reina de corazones ante la prensa.

“La Guzmán” también se refirió al Día de las madres como una celebración que no le es ajena, pues ella misma es mamá de Frida Sofía, con quien se mantiene distanciada desde hace más de tres años. “También soy madre, cómo no voy a celebrarlo si es parte de mí, de mi vida y lo va a ser siempre”.

Al ser cuestionada sobre la situación actual de su hija, quien dio a conocer en el pasado que presuntamente Enrique Guzmán había abusado de ella cuando era pequeña, Alejandra expresó.

“Mi papá y yo estamos en el mismo lugar desde hace tiempo, pero mis sentimientos nunca van a cambiar como madre. Realmente no puedo decir nada al respecto, pero algún día lo cantaré. Hay muchas madres en mi caso, no creas que soy la única, lo que pasa es que yo soy famosa”, concluyó.