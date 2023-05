Frida Sofía abandonó demanda contra Enrique Guzmán, aseguró Gustavo Adolfo Infante

La hija de Alejandra Guzmán no tiene intenciones de reconciliación con su familia

En 2021, Frida Sofía señaló a Enrique Guzmán como el supuesto responsable de haber abusado sexualmente de ella, pero la joven podría haber suspendido el proceso legal dos años después de la acusación, de acuerdo con Gustavo Adolfo Infante.

Te puede interesar: Joanna Vega-Biestro arremetió contra Frida Sofía por frenar caso contra Enrique Guzmán: “Es muy grave”

Desde finales de 2022, la influencer ya no retificó sus declaraciones en contra de Enrique Guzmán, pues aparentemente tuvo algunas dificultades migratorias que le impidieron viajar a México; además, Frida Sofía se habría sentido intimidada por la idea de que su familia materna usara algún tipo de “influencia” para frenar el proceso legal.

Por otra parte, Frida Sofía se sintió ignorada por las autoridades mexicanas respecto a su denuncia, ya que no se le habría dado seguimiento.

Gustavo Adolfo Infante aseguró que Frida Sofía ya no atendió la demanda, pues su objetivo era hacer público el supuesto abuso (Instagram/@ifridag//@eguzmanoficial)

Ante ese panorama, Frida Sofía habría decidido no continuar el proceso legal. Gustavo Adolfo Infante comentó en el programa Sale el Sol que ya había hablado con la hija de Alejandra Guzmán y ella le habría dado a entender que, incluso si no continúa con la demanda, ella ya cumplió su objetivo: evidenciar el abuso que aparentemente sufrió.

Te puede interesar: Enrique Guzmán confesó que Alejandra Guzmán está dispuesta a reconciliarse con su hija Frida Sofía

“La joven me dijo el día de ayer que por su parte no hay reconciliación y que la demanda en México no la pelaron, así que para ella el tema ya quedó sanado y que aquella fotografía de la Frida chiquita aterrorizada ante Enrique Guzmán era lo que quería que supiera el mundo. Que ella está en paz y tranquila”, mencionó el periodista de espectáculos.

La foto mencionada es la que publicó Frida Sofía en su cuenta de Instagram el 13 de abril de 2021. En la imagen, se pudo ver que mientras Enrique Guzmán sonreía hacia la menor, ella tenía una expresión de rechazo mientras su mamá la sostenía en brazos.

Esta imagen probaría que Frida Sofía sentía rechazo hacia su abuelo por haberla tocado indebidamente (Foto: captura de pantalla de @ifridag)

En su momento, la joven escribió lo siguiente: “Para tod@s los que quieren pruebas... ¡¡¡perdón que no tenía como grabar al puerco de mi abuelo manoseándome a los 5 años de edad!!! pero UNA FOTO DICE MAS QUE 1000 PALABRAS”.

Te puede interesar: Iker, “el niño millonario”, conoce a Ángela Aguilar y cantan “Qué agonía”

Aparentemente, esa expresión de miedo o confusión en la foto habría sido provocada por los tocamientos inapropiados que habría cometido Enrique Guzmán. Esta acusación y demanda desató una fractura en la familia que formó el rockero con Silvia Pinal.

Por su parte, Enrique Guzmán habló sobre la probabilidad de que hubiera reconciliación entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán, aunque no mencionó ningún detalle, reveló que posiblemente su relación de madre e hija tenía oportunidades de repararse, al menos por parte de la rockera.

Durante una conversación con los medios, el cantante de Tu cabeza en mi hombro externó lo siguiente cuando se le cuestionó su evaluación a Alejandra Guzmán como madre:

Xavier Olea y Diana Valderrama. son los abogados de Frida Sofía Moctezuma Guzmán FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

“¿Qué quieres que te diga? (Alejandra) es la única hija que tengo que es madre, se me hace encantadora a veces.Yo creo que eso (reconciliación) está cerca de resolverse, al menos por parte de ella; de parte de la niña (Frida Sofía) no tengo idea porque la mujer tiene una mente trabajando en un nivel muy raro.”

En la breve conversación con De primera mano, el cantante rock también detalló la razón por la que no ha hecho un concierto con su hija Alejandra Guzmán:

Enrique Guzmán y Alejandra Guzmán no han podido encontrar un espacio de coincidencia en sus agendas para dar un concierto juntos (Instagram/@eguzmanoficial)

“Hablé con Alejandra ayer y le dije que quería hacer el concierto juntos, pero ella tiene otro tipo de caminos, busca otro tipo de rutas, es dificil que coincidamos al menos en la idea de lo que queremos hacer”.

De igual forma, relató que aunque le tiene aprecio a Silvia Pinal, ya no tiene la sensación de que forman parte de una familia:

“La mamá de mis hijos sabe perfectamente el amor y el respeto que le tengo, pero hay familia que ya no es la mía, hace unos días celebré 45 años de casado, eso ya no es cosa mía”, puntualizó.