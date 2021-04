“Para los que quieren pruebas”: Frida Sofía publicó la foto que mostraría cómo era la relación con su abuelo

(Foto: captura de pantalla de Instragram @ifridag)

A una semana de que Frida Sofía señalara que fue víctima de supuesto abuso sexual a manos del cantante Enrique Guzmán, la joven de 29 años subió a su cuenta de Instagram una fotografía en la que muestra “incomodidad” ante la presencia de su abuelo.

En dicha fotografía Alejandra Guzmán está cargando a Frida Sofía, cuya apariencia corresponde a la edad en que la joven señaló haber sufrido violencia por parte de su abuelo. Mientras el cantante Enrique Guzmán está sonriendo hacia la entonces niña, Frida Sofía muestra una expresión de incomodidad, e incluso, miedo.

“Para tod@s los que quieren pruebas... ¡¡¡perdón que no tenía como grabar al puerco de mi abuelo manoseándome a los 5 años de edad!!! pero UNA FOTO DICE MAS QUE 1000 PALABRAS” escribió la joven en dicha publicación.

Esta es la publicación en la que Frida Sofía compartió la fotografía de su infancia (Foto: captura de pantalla de @ifridag)

Tras pocas horas la publicación de la también cantante se llenó de comentarios de apoyo, algunos de ellos de parte de cuentas verificadas como la de Astrid Rivera o Emma Guerrero. Actualmente tiene más de 36,000 ‘Me gusta’ dentro de esta red social.

Entre los mensajes que le escribieron se puede leer “tu carita lo dice todo lo mirabas con miedo”, “claroooo, se ve claro la carita de susto” y “La expresión LO DICE TODO!!! Que mal”.

El día de hoy la modelo e influencer Frida Sofía también denunció que desean censurarla en YouTube después de haber acusado a su abuelo, el cantante Enrique Guzmán por haber abusado de ella sexualmente cuando era una menor de edad.

En una publicación de Instagram, Frida Sofía expresó a sus seguidores que “ya no sabe qué decir, aunque al menos ya no se están haciendo pendej*s”, junto a esta frase posteó una captura de pantalla de Twitter.

Frida Sofía se ha mantenido compartiendo y replicando los mensajes de apoyo que recibe (Foto: captura de pantalla de Instagram)

En ella, otra de sus seguidoras aseguró que vídeos y otras declaraciones de la artista, relacionadas con las acusaciones de abuso sexual contra Enrique Guzmán, han sido censuradas. Debido a ello, compartió una serie de historias donde promueve el hashtag #YOSITECREOFRIDA.

“Totalmente real, en unas horas #YOSITECREOFRIDA dejó de ser tendencia. En YT hay una censura de no creerse, el solo mencionar YT te desmonetiza, yo no moneticé el video pero lo mandaron a revisión”, escribió una usuaria de Twitter que intentó postear contenido del caso Frida Sofía.

Beatriz Pasquel y Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía (Foto: captura de pantalla de Twitter/@beatrizpasquel)

En la tarde del 9 de abril Beatriz Pasquel, madrastra de Frida Sofía, publicó una historia temporal en Instagram con un mensaje dirigido a la joven. En dicho mensaje mostró su apoyo y explicó que comprendía porque la hija de Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma rechazaba convivir con Enrique Guzmán.

“Frida, quiero que sepas que yo te creo. Tu papá, tus hermanos, y toda la familia estamos contigo ¡siempre!” escribió como parte de dicho texto.

En su mensaje la actual pareja de Pablo Moctezuma incluso ofreció una disculpa por no haber sabido interpretar las señales de Frida Sofía, así como muchos seguidores de este caso, la empresaria utilizó la etiqueta #fridayositecreo.

Enrique Guzmán se presentó en "Ventaneando" para responder a las acusaciones de su nieta Frida Sofía (TW: @VentaneandoUno)

Por otra parte Enrique Guzmán y Frida Sofía están en la antesala de un gran conflicto que podría finiquitarse ante las autoridades con tal de deslindar responsabilidades.

Guzmán adelantó a TV Notas que cerrará filas con los abogados de su hija, con lo que la pelea legal se llevará a cabo en Estados Unidos, donde Frida Sofía reside.

“Llegaré hasta las últimas consecuencias. Toda la información ya está en manos de un abogado en Estados Unidos, porque ahí mismo vamos a proceder. De hecho, acabo de recibir una carta del abogado de Alejandra, donde me pidió que ya no dé más declaraciones al respecto para no afectar el proceso”, comentó a la publicación mexicana.

