Frases para el Día de las Madres: dónde descargar imágenes y tarjetas para enviar este 10 de mayo en México

El día de las madres se celebra el 10 de mayo (Foto: Cuartoscuro)

El mes de mayo es sinónimo del Día de las Madres, pues es una fecha en donde la gran mayoría de las personas celebra a sus mamás por ser las encargadas de educar y formar a cada hijo. Sin importar cuánto tiempo pase, las mamás siempre se preocupan por sus hijos, así que el 10 de mayo es una fecha para recordar el cariño y sacrificios que hacen por su familia.

Te puede interesar: Día de las Madres: ¿Abrirán este 10 de mayo los bancos?

Es por ello que con cada año, las ideas para darle el mejor regalo a mamá generan incertidumbre entre las personas, pues para no recurrir a un obsequio insignificativo, una de las opciones es el de hacer al uso de las palabras e imágenes para dar muestra del cariño a una madre.

Estas frases pueden surgir de la espontaneidad del momento, o inspirarse en personajes célebres que festejaron a sus mamás. Es por ello que aquí encontrarás algunas frases para ese día.

Internet es una de las opciones más viables para conseguir esa imagen que transmita el cariño por una mamá (Cuarto Oscuro)

Dónde descargar las mejores imágenes para el Día de las Madres

Internet es una de las opciones más viables para conseguir esa imagen que transmita el cariño por una mamá, solo basta a entrar a Google Imágenes para tener una gran variedad.

Te puede interesar: 10 de mayo: seis ideas de regalos para consentir a mamá

Sin embargo, hay plataformas como Pinterest, Canva, Instagram, entre otras más de donde podrás sacar las mejores imágenes y tarjetas para regalar. También Shutterstock y Freepik es una opción

Una opción diferentes es el de recurrir a una papelería a comprar las que ya están impresas o en su defecto animarse a hacer una manualmente con detalles más personales que pueda expresar el amor y cariño por una madre.

Frases para el Día de las Madres

Las mejores frases para el Día de las Madres (Foto: Cuartoscuro)

“No te lo digo todo lo que debiera, pero eso no implica que no lo sienta. Aprovechando tu día, quería dejar por escrito lo mucho que te quiero y lo importante que eres en mi vida. ¡Felicidades, mamá!”

Te puede interesar: Día de las Madres 2023: ¿Habrá megapuente el 10 de mayo?

“Un millón de gracias y toda una vida de felicidad a la única persona del mundo que siempre estará conmigo, en las buenas en las malas, mi mamá”

“Gracias mamá por tu amor, paciencia, comprensión y soportar mis malcriadeces todo el tiempo”

“Ninguna lengua es capaz de expresar la fuerza, la belleza y la heroicidad de una madre”

“Podría decírtelo con una rima, o mejor con una flor, pero te lo diré de palabra: ¡mamá eres la mejor!”

“Ella es única, ella es perfecta, ella es una luchadora, ella es mi madre”

El mariachi es habitual en el día de las madres (Foto: Cuartoscuro)

“Mamá, tú eres y siempre serás lo mejor de mí. Gracias por haberme hecho la persona que soy”

“Te debo tanto y me pides tan poco... que no sé cómo voy a poder devolverte ni la mitad del amor que me regalas a diario, gracias mamá”

“No me importa lo pobre que sea una persona, si tiene una madre es rica”

“El mundo te ve como una madre, para nosotros eres el mundo ¡Te quiero mamá!

“El amor de la madre es paz”

“La vida no viene con un manual de instrucciones, pero por suerte siempre estuviste a mi lado”

“Dios no podía estar en todas partes a la vez, por eso creó a las madres”

“La frase ‘madre trabajadora’ es redundante ¿no crees? ¡Gracias por todo lo que haces por mí, mamá!”

“De todos los regalos que la vida tiene que dar, una madre es el más grande”

Este 10 de mayo sí habrá clases (Foto: Cuartoscuro)

“Una madre nunca es una sola persona, sino es aquella persona que piensa por dos”

“A veces siento que el mundo entero me ha abandonado, pero siempre hay una persona que sigue de pie confiando en mí y esa persona eres tú”

“No importa las personas que conozcas y pasen tiempo a tu lado, tu madre es la única y siempre te amará más”

“Tomar la decisión de tener un hijo es trascendental. Es decidir para siempre que tu corazón ande por fuera de tu cuerpo”: Elizabeth Stone.