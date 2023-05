Quién es Clara Brugada, la alcaldesa que buscará la CDMX en 2024

La alcaldesa de Iztapalapa contó su deseo de ser la abanderada de Morena en la CDMX (Cuartoscuro)

A poco más de un año de que comience el proceso electoral del 2024, algunos cuadros tanto del oficialismo como de la oposición han comenzado a alzar la mano para ser parte de los procesos internos en donde se elegirán a los personajes que aparecerán en las boletas electorales.

Te puede interesar: Monreal eligió su lealtad a AMLO antes que su sueño presidencial: “Prefiero no participar”

Después de la Presidencia de la República, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México es uno de los puestos que más será competido en los comicios del próximo año, por lo que funcionarios, senadores, diputados y alcaldes ya han comenzado a hacer públicas sus intensiones de ser la persona elegida para gobernar la urbe.

Al interior del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) esta competencia no ha sido obviada y, a meses de comenzar el proceso partidista, una nueva figura mostró interés: Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa.

La alcaldesa de Iztapalapa habló sobre sus intensiones para 2024 (DANIEL AUGUSTO/CUARTOSCURO.COM)

Aunque ya se mencionaba su nombre como una posibilidad para Morena en la CDMX, fue hasta este martes 9 de mayor que confirmó sus intensiones para el futuro en una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, luego de ser cuestionada.

Te puede interesar: La disputa de las corcholatas: Sheinbaum y Ebrard continúan hablando de su futuro en Morena

De acuerdo a su declaración, la política capitalina afirmó que toda su carrera ha luchado por transformar la ciudad, destacando el trabajo en su administración en Iztapalapa en donde dijo que se han logrado solucionar problemas locales que han beneficiado a toda la ciudad.

Ante lo cual, confirmó que a ella sí le gustaría poder gobernar la ciudad y consolidar el trabajo que actualmente se ha hecho a favor de las libertades, así como de los derechos humanos, por lo que reiteró que estaría encantada de ser la candidata.

Te puede interesar: Marcelo Ebrard reclamó a Mario Delgado por permitir “Ley de la Selva” en Morena

“Toda mi vida he luchado para transformar esta ciudad. Hemos logrado con soluciones locales ir transformando esta Ciudad de México y, por supuesto, que esta maravillosa tarea de transformar la ciudad. A mí me encantaría y creo yo que podríamos consolidar la ciudad como una ciudad de libertades y de derechos. Sí, sí me gustaría”, expresó.

¿Quién es la alcaldesa de Iztapalapa?

La morenista ha gobernado en dos ocasiones la demarcación (GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)

La actual edil de la demarcación capitalina es licenciada en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); sin embargo, inició su carrera en la política en 1995 cuando fue integrante del Consejo Ciudadano de Iztapalapa, donde alcanzó a ser electa como presidenta de la Comisión de Usos de Suelo.

Posteriormente, en 1997, con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) fue electa como diputada federal por el distrito 22, es decir, el que representaba a una sección del entonces Distrito Federal. En el año 2000 consiguió ser electa como diputada local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Al término de la legislatura volvió a ser electa como diputada federal, cargo que sostuvo hasta 2006. De dicho año a 2012 fue senadora suplente y se volvió una de las personas cercanas al ahora presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), luego de que éste acusó de fraude en la elección presidencial que terminó ganando Felipe Calderón.

Clara Brugada ha sido una de las políticas más representativas de Iztapalapa (Gobierno CDMX)

Sin embargo, en 2009 viviría la mayor polémica de su carrera política. Todo comenzó cuando en las elecciones internas del Sol Azteca Brugada resultó ganadora con más de 5 mil votos de diferencia a su contrincante Silvia Oliva; sin embargo, se presentaron impugnaciones al proceso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual anuló la designación de la actual edil, pero su nombre sí salió en las boletas debido a que ya no se podían volver a imprimir.

En medio de todo este problema, López Obrador promovió a Rafael Acosta Ángeles, Juanito, mediante el Partido del Trabajo para contender por la alcaldía con la promesa de que declinaría a favor de Brugada, lo que sucedió.

Al ser nombrado alcalde, Juanito nombró a Clara Brugada como directora Jurídica y de Gobierno, posteriormente el jefe delegacional se separó del cargo, dejando a la política como encargada del despacho. Al tiempo, Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito Federal, propuso a Clara para sustituir a Acosta Ángeles ante la Asamblea Legislativa del DF y finalmente fue designada como edil de Iztapalapa.

La política no se separó de AMLO, de hecho fue parte de los políticos que fundaron Morena en 2012. En 2016 fue electa como diputada para la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Finalmente, en 2018 fue electa para su actual cargo, en el que se reeligió en 2021.