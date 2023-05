Swedish House Mafia regresará a México en octubre de 2023

Foto: Twitter/@ElexMN

Es el trío de DJs sueco Swedish House Mafia quienes anunciaron a través de redes sociales su retorno a México a cuatro años de haberse presentado por última vez en el país.

Con concierto propio, el trío ofrecerá una presentación en las inmediaciones de Campo Marte de la Ciudad de México el 28 de octubre de 2023. La preventa iniciará el 16 y 17 de mayo a las 11:00 horas y la venta general será el día 18 de mayo a las 11:00 horas.

Es la tercera visita que los creadores de Don’t You Worry Child realizarán a México, siendo la primera en 2013 cuando se presentaron en Guadalajara, Jalisco y Ciudad de México con la gira One Last Tour.

El grupo también visitará varios países de América Latina como Brasil, Colombia y Perú.

Swedish House Mafia anunció concierto en Campo Marte de CDMX (Captura de pantalla Twitter @musicvibe_mx)

En 2019 SMH regresó a los escenarios

Fue tras una pausa en su carrera de seis años que el trío integrado por Axwell, Steve Angello y Sebastian Ingrosso retomó su trabajo musical para iniciar una gira mundial de conciertos propios así como participaciones en diversos festivales especializados en música electrónica.

Con un álbum de estudio y diversos sencillos, la agrupación sueca se ha posicionado como una de las más importantes en el ámbito de la música electrónica.

Al tiempo en que su grupo ha sido considerado como uno de los más relevantes de los últimos años en materia de música electrónica, de manera individual cada uno de los integrantes han dado a conocer materiales propios con diversas colaboraciones.

Fue en noviembre de 2018 cuando el conjunto anunció que se reunirían para comenzar una serie de conciertos que iniciaron en mayo de 2019 con una primera fecha en Estocolmo, capital de su país de origen, Suecia.

Posteriormente, el siguiente recital anunciado fue el que se llevó a cabo en el 5 de mayo de 2019 en el Foro Sol de la Ciudad de México, donde aproximadamente 65,000 personas se congregaron para disfrutar del set que los también productores trajeron a México.

En 2018 Swedish House Mafia anunció concierto en Foro Sol de CDMX (Captura de pantalla Twitter @swedishousemfia)

El set tuvo una duración de aproximadamente dos horas y fueron los previos de su anticipado regreso en Ultra Music Festival realizado en Miami, Estados Unidos parte de lo que se pudo ver en el recital dado en México. Después el grupo se presentó en Corea del Sur, Finlandia y España.