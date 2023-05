Yolanda Andrade reapareció llorando tras problemas graves de salud: “Estoy cansada”

La conductora rompió en llanto ante las cámaras (Sale el Sol)

Yolanda Andrade reapareció después de que se informara sobre su delicado estado de salud y se especulara sobre las razones por las cuáles habría sido intervenida en una institución de salud.

Te puede interesar: Julio César Chávez no sabía de los problemas de salud de Yolanda Andrade

Fue el programa Sale el Sol quien se encontró con la presentadora de espectáculos y la entrevistó repetininamente.

Qué dijo Yolanda Andrade sobre su estado de salud

“Les compartí porque había una confusión de que yo había entrado a la clínica por una recaída, pero no fue una recaída. Pero, si la hubiese tenido, ¿qué tiene? nada más quería aclarar”, dijo Andrade.

Yolanda Andrade reapareció ante las cámaras de imagen de televisión (Sale el Sol)

Entre lágrimas y visiblemente afectada, la famosa que ha trabajado mano a mano con Motserrat Oliver señaló que se encuentra sumamente agotada por todo lo que ha vivido recientemente.

Te puede interesar: Montserrat Oliver respondió a la supuesta indirecta de Verónica Castro contra Yolanda Andrade

“Es muy largo, estoy cansada y quiero agradecer a la empresa a la producción que me hizo el favor, porque nosotros nunca hemos faltado a trabajar en 23 años, incluso hemos grabado en el hospital”, puntualizó.

Yolanda remarcó que se ha dado un tiempo del empleo porque no se encuentra en las mejores condiciones.

Te puede interesar: Yolanda Andrade preocupó a sus fans por su estado de salud: “Ayer no fue un buen día”

“Ayer no vine porque estaba con las cosas del tratamiento, hoy no puedo trabajar. Ahorita para mí el trabajo (no es la mejor terapia), quiero descansar”, remarcó.

Qué tiene Yolanda Andrade

Al ser cuestionada sobre las especulaciones en donde se dijo que posiblemente tenía un tumor, la artista se limitó a agregar tras un largo silencio: “Pueden ser muchas cosas... no sé”.

Yolanda Andrade y Montserrat Oliver trabajan juntas (Instagram/@montseyjoetv)

Ante la insistencia de los reporteros, la famosa se quitó los lentes oscuros y mostró que estaba lastimada de la vista.

“Tengo un problema en el ojo por un aneurisma que tengo acá, vengo a mi trabajo...”, rescató y añadió que la vida era algo que tiene que aprovecharse.

Después de unos minutos, Andrade dio más detalles sobre lo que los expertos en salud le han mencionado.

“Apenas ayer me dijeron que no era un tumor, que tengo que ir mañana”, arguyó.

Cabe recordar que a finales de abril, Yolanda dio a conocer que fue hospitalizada por serias complicaciones de salud.

Yolanda Andrade aclaró su estado de salud (Foto: Instagram de Yolanda Andrade)

Aunque en su momento no dio más detalles al respecto, durante una emisión de Montse & Joe, Montserrat Oliver comentó que ese día su compañera no se había presentado a las grabaciones del programa porque estaba mal.

“Joe se sintió mal, me avisó ahorita, entes de venir a Montse & Joe, que se sintió muy mal y que no podía venir y preferimos que obviamente se atendiera, fuera a ver al médico para que se sienta mejor y que pueda estar muy pronto con nosotros”, dijo Oliver.

Según lo que informaron Jorge Carbajal y El Filip -ambos cercanos a Andrade- en En Shock, desde días atrás la presentadora presentó vómito y diarrea a un nivel preocupante.

La supuesta indirecta de Verónica Castro

Hace unos días, Verónica Castro colocó en sus redes sociales un sospechoso mensaje, el cual varios internautas lo interpretaron como una presunta indirecta a Yolanda Andrade.

Verónica Castro habría lanzado una indirecta (Instagram @montseyjoetv/Twitter @vrocastroficial)

“El karma dice: quien riendo te la hace, llorando la paga. Dios dice que tarde o temprano él te enviará la factura para ajustar cuentas, unos lo llaman karma y yo lo llamo justicia divina”, se leía en la publicación.

Oliver no se quedó callada y defendió de forma contundente a su amiga: “A mí se me hace que la humanidad se está volviendo loca, la verdad, cada vez hay gente más amargada, sembrando más odio en vez de sembrar más amor, que es lo que todos necesitamos (...) Gente ociosa que no tienen nada qué hacer, que tienen odio en su corazón”, fue la respuesta que dio.