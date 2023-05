Qué dijeron las otras Perdidas sobre Wendy Guevara y la tragedia de Kevin Kaletry

Wendy Guevara fue testigo del asesinato de Kevin Kaletry

Luego del lamentable momento que vivió Wendy Guevara tras ser testigo del asesinato de Kevin Kaletry en una conferencia de prensa del próximo proyecto La Escuelita, sus amigas, Paola Suárez de Las Perdidas y Kimberly La Más Preciosa reaccionaron y manifestaron su opinión mientras se subían a un autobús para viajar.

Te puede interesar: Wendy de Las Perdidas se dijo en shock tras asesinato de Kevin Kaletry: “Falleció rápido”

En un video de Paola Suárez se puede ver cómo las dos están abordando un autobús cuando tocan el tema. La amiga de Wendy, con quien se volvió viral hace varios años con el popular video de “estamos perdidas”, preguntó a Kimberly si ya había visto lo sucedido en México.

Kimberly respondió que sí, que ya estaba al tanto de todo lo sucedido. “Ay sí, ya miré los TikToks ahora sí. Qué miedo. Eso es vivir con miedo”, expresó. Asimismo dijo que no podía imaginarse lo que estaba viviendo su amiga, diciendo: “Si cuando pasan los cuetes o algo uno se queda así pensando, ahora imagínate la hermana Wendy que lo vivió en carne propia”.

Amigas de Wendy Guevara se solidarizaron con ella por el momento que está pasando (instagram/kimberly_lamaspreciosa/soywendyguevaraoficial/paolitasuarez28)

Posterior a ello, Paola Suárez se refirió a la su amiga, diciendo que sabía que Wendy sí la había pasado muy mal cuando ocurrió la tragedia, pues podía verse en las facciones de su rostro. “¿Ya viste el video donde a Wendy le están haciendo la entrevista y se asusta? Yo conozco la cara de Wendy de asustada”, manifestó.

Te puede interesar: “Jamás te rindas”: el último mensaje que dejó Kevin Kaletry antes de ser asesinado en la Condesa

Kimberly añadió que posiblemente le había dejado algún tipo de trauma, y Paola dijo que, de ser así, Wendy Guevara tendrá que tomar terapia: “Si queda traumada yo creo que va a tener que ir al psicólogo”.

Ante esto, la intérprete de Pegrilosa contó algunas cosas sobre su amiga, diciendo que Wendy le tenía cierto terror a los motociclistas. “De por sí Wendy le tiene harto miedo a los de las motos que porque a veces llegan y asaltan. Y pues sí, la verdad sí son los que asaltan (...) Pero lo bueno es que ya agarraron al viejo”.

La influencer confesó que nunca había visto un asesinato y estaba en shock

Wendy Guevara todavía se encuentra recuperándose del impacto y el shock tras ser testigo de tremenda escena, y en una de sus más recientes transmisiones, algunos de sus seguidores le recomendaron que llorara para sacar todo, pues lo necesitaba, a lo que ella contestó: La verdad yo creo que sí, porque esto es traumante, hermanas. Ahorita las noticias están llenas de eso de todo eso, y en todo salgo nada más yo, y eso me pone como muy nerviosa, como triste (...) No me importa ser tendencia, de verdad, en nada. Ahorita yo quisiera que no hubiera pasado esa tragedia”.

Te puede interesar: Ejecutaron al TikToker Kevin Kaletry durante la conferencia de prensa de Wendy, de “Las Perdidas”

En su momento, Wendy Guevara contó cómo había sido su experiencia, pues en el momento de la detonación, ella estaba siendo entrevistada. Según la influencer, escuchó unas detonaciones de arma de fuego, mismas que pensó se trataba de “pirotecnia”, pero después, a unos metros de ella, pudo ver a una persona cayendo al suelo y sacando sangre por la boca, imagen que la impactó.

Este jueves 4 de mayo se reportó la muerte de Kevin Kaletry. (Ig: @kaletry_king)

También explicó que apenas iba a conocer en persona a Kevin Kaletry, pues sus encuentros habían sido únicamente vía conferencia de Zoom, dado que así ensayaban sus diálogos para el proyecto de La escuelita, del que ella es productora junto a su amigo Marlon. Asimismo, junto a sus compañeros de elenco, explicó que no sabía nada de la vida personal de Kevin Kaletry, ni de sus otros trabajos.

Gerardo Escareño, periodista de espectáculos, también presenció el momento, y dijo en un video: “Como ustedes vieron en la nota anterior yo también me encontraba en ese evento, me tocó presenciar el lamentable deceso de este chico (...) De verdad que fue algo muy fuerte, algo que nunca en mi vida me había tocado presenciar y la verdad fue algo muy lamentable, muy triste”.