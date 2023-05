AMLO negó al Pentágono permiso para interceptar sobre México a “globo espía” chino

Marineros asignados al Grupo de Eliminación de Artefactos Explosivos 2 recuperan un supuesto globo chino de vigilancia a gran altitud que fue derribado por Estados Unidos durante el fin de semana sobre aguas territoriales estadounidenses frente a la costa de Myrtle Beach, Carolina del Sur, Estados Unidos, 5 de febrero de 2023. REUTERS

El Pentágono de Estados Unidos solicitó al gobierno de México permiso para que drones “de alto nivel tecnológico” sobrevolaran por territorio mexicano para interceptar a un “globo espía” proveniente de Asia, sin embargo, la administración obradorista denegó dicha autorización, reveló este miércoles el propio Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario mexicano aseguró que esta decisión se tomó para proteger la soberanía de nuestro país y aseguró que aunque su administración está abierta a la cooperación con EEUU, esta no debe entenderse como”subordinación o sometimiento”.

El tabasqueño expuso que el Pentágono “aseguraba que era un globo de Asia, no quiero meterme en estos asuntos (refiriéndose a China), la respuesta fue no. No permitimos la entrada de esas aeronaves y esos drones a nuestro espacio aéreo”.

El jefe del Estado mexicano detalló que el artefacto pasó, en efecto, en días recientes por territorio mexicano a 35 mil pies de altura, pues entró por el espacio aéreo sobre Manzanillo y salió por Tamaulipas, no obstante, la labor de vigilancia estuvo a cargo exclusivamente de la Secretaría de la Defensa.

“Pasó pero nosotros no detectamos nada ni ellos nos informaron que lo hayan visto. Se hizo una consulta para ver si tenían más elementos y no. Pero lo que yo digo es cooperación sí, subordinación o sometimiento no”

Al tocar el tema del espionaje, este miércoles, el político tabasqueño se quejó nuevamente por el espionaje por parte de las agencias de EEUU a dependencias de otros gobiernos, lo cual “no ayuda a que haya relaciones de respeto”.

También habló sobre la “campaña exagerada” porque se tomó la decisión de que el Espacio Aéreo de nuestra nación estuviera a cargo de la Defensa Nacional.

