Maestra enseñó idioma español con canción de Peso Pluma y se volvió viral

La profesora se apoyó de la exitosa canción "Ella baila sola"

Una profesora de español enseñó a sus alumnos el idioma español apoyándose de la famosa canción de Peso Pluma, Ella baila sola, y grabó su clase para subir un video a su cuenta de TikTok, mismo que se volvió viral. El videoclip cuenta ya con más de tres millones de reproducciones y 250 mil likes.

Esto ocurrió en Estados Unidos, donde la maestra Elizabeth Coti enseña a sus alumnos la materia de español. En el video se puede ver cómo la profesora utiliza ciertas frases de la popular canción para hacer que sus alumnos las repitan y practiquen su dicción en español.

En primera instancia, la maestra pregunta a sus alumnos qué significa la frase Ella baila sola, y algunos alumnos le responden la traducción en inglés. Posterior a ello, pide a lo jóvenes que traduzcan el significado de las primeras estrofas de la canción, específicamente la que dice: “Compa, ¿qué le parece esa morra, la que anda bailando sola me gusta para mí”.

Los alumnos demuestran su habilidad para el español interpretando el tema de Peso Pluma

Luego de ese ejercicio, la profesora hace que los alumnos repitan la frase poco a poco, con el objetivo de que practiquen su dicción. El video se ha vuelto muy popular en las redes sociales, y los internautas reaccionaron a la particular forma de enseñar nuestro idioma natal. Al ser Peso Pluma una celebridad tanto mediática como polémica, los comentarios de internet no se hicieron esperar.

“Ahora ellos aprenden español con canciones de mi compa Peso Pluma, como yo aprendía inglés con canciones de The Beatles”, “Qué mejor que el regional para aprender español”, “Y la que eduque”, “La educación es primordial”, “La clase nada más sabrá comunicarse en el norte de México porque esas palabras sólo las decimos acá”, “La maestra belicona”.

Además de eso, la profesora, cuyo nombre de usuario en TikTok es @profecoti, subió un video de cómo sus alumnos interpretan el éxito musical, y cómo han mejorado su pronunciación gracias a su clase de español.

La fama y éxito de Peso Pluma ha explotado en las últimas semanas, al punto de llevarlo a actuar en uno de los escenarios más importantes de Estados Unidos, el festival Coachella (Foto AP/John Locher)

Este video también trajo divertidos comentarios como: “Si yo fuera la profe de español los podría a que se aprendieran ‘mis ojos lloran por ti’ para que vean lo que se siente”, “En México aprendimos con My heart will go on, Lemon tree, Losing my religion o alguna de The Beatles”, “Ahora no supero que así nos veíamos en clase de inglés nosotros”.

La fama y éxito de Peso Pluma ha explotado en las últimas semanas, al punto de llevarlo a actuar en uno de los escenarios más importantes de Estados Unidos, el festival Coachella, junto a Becky G, con quien interpretó el éxito Chanel. Asimismo, Hassan Emilio Kabande Laija (nombre real de Peso Pluma), participó en el popular programa de televisión de Jimmy Fallon, donde otras celebridades de la talla de Shakira han sido invitados.

Aunque su éxito es arrollador, Peso Pluma ha estado en el ojo del huracán, pues los contenidos de las letras de sus temas musicales son continuamente debatidos en las redes sociales (Peso Pluma)

La polémica de Peso Pluma

Aunque su éxito es arrollador, Peso Pluma ha estado bajo los reflectores, pues los contenidos de las letras de sus temas musicales son continuamente debatidos en las redes sociales. Algunas de las canciones que el mexicano interpreta suelen hablar de temas controversiales para la sociedad mexicana, como las drogas, el narcotráfico, los crímenes y los cárteles.

Esto ocasionó que los internautas entren en polémica, pues algunos creen que su música hace apología a la violencia, y que su éxito podría influenciar de forma negativa a los jóvenes, quienes son su principal audiencia. En redes sociales suelen aparecer continuamente algunos debates al respecto.

Sus canciones, que actualmente se encuentran en los primeros lugares de popularidad en las plataformas musicales más importantes, fueron censuradas, pues recientemente, Spotify eliminó una frase de uno de sus temas por supuestamente hacer una referencia al fentanilo.