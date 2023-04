“Siento darte la noticia”: Yolanda Andrade respondió supuesta indirecta de Verónica Castro tras su hemorragia

Las dos famosas habrían enviado una supuesta indirecta una a la otra (Foto: Instagram)

En días pasados Yolanda Andrade causó la procupación de sus fans, pues la famosa conductora sufrió una hemorragia que la obligó a hopitalizarse de emergencia e incluso experimentó un riesgo mayor de incluso “ver la luz”, como ella mismo expresó.

Te puede interesar: Yolanda Andrade estuvo hospitalizada por vomitar sangre

En medio de la enfermedad y la convalecencia de la conductora de Montse y Joe surgieron especulaciones en torno una famosa a quien se le vinculó estrechamente, según la propia Andrade.

Y es que cuando se dio a conocer que la polémica conductora de Unicable estaba en medio de una crítica situación de salud, Verónica Castro compartió un polémico tuit en su cuenta oficial.

Te puede interesar: Yolanda Andrade preocupó a sus fans por su estado de salud: “Ayer no fue un buen día”

“El Karma dice”, escribió la actriz en el mensaje donde adjuntó un video donde se lee: “Quien riendo te la hace, llorando la paga. Dios dice que tarde o temprano él te enviará a la factura para ajustar cuentas, unos lo llaman karma y yo lo llamo justicia divina”.

Yolanda Andrade sostiene la versión de que se casó con Verónica Castro en Europa hace unos años (Getty Images/Instagram @vrocastroficial)

Este directo mensaje causó revuelo entre sus seguidores y más de uno aseguró que tenía dedicatoria: a Yolanda Andrade. Y es que luego de que la conductora de 51 años contara hace algún tiempo que sostuvo una presunta relación sentimental con Castro e incluso se unieron en un matrimonio simbólico en la ciudad de Ámsterdam, Verónica negó la versión y dejó ver su aversión a quien alguna vez fuera su amiga.

Te puede interesar: Cuando Rebecca Jones y Verónica Castro fueron engañadas en París

En este contexto, el mensaje respecto al “karma” que escribió la protagonista de Los ricos también lloran fue interpretado como una indirecta a Yolanda Andrade. “Así es Vero, la que obra mal así le va”, “A ver si así se le quita estar inventando tantas historias para dañar a los demás”, “Ya sabemos a quién te refieres”, se puede leer en las redes de la estrella.

Ante ello y luego de haber dado más detalles de su ingreso al hospital y su estado de salud, Yolanda Andrade escribió un mensaje que a su vez fue interpretado como una respuesta a Verónica, pues sin mencionar nombres, dejó claro que el breve tuit fue escrito con dedicatoria.

La supuesta indirecta a Verónica Castro (Foto: Captura de pantalla)

“Ya salió el peine! Estoy mejor, siento mucho darte la noticia. Y muchas gracias por los que pensaron en mí y sus buenos (deseos)”, escribió Yolanda en Twitter al pie de una ilustración de Jesucristo en un horizonte soleado.

El texto generó especulaciones y de nuevo los fans de la actriz de Las secretas intenciones mencionaron el nombre de Verónica Castro. “No te apures mi Joe, todo se regresa. Además esa señora tiene su karma, su propio hijo que la golpeó y lo hace pasar cómo normal”, comentaron a Yolanda en Twitter.

¿Qué le pasó a Yolanda Andrade?

La conductora sufrió una fuerte hemorragia que comenzó con un persistente dolor de cabeza, por lo que en un inicio confundió el síntoma con uno de los que suelen aparecer tras la infecicón de COVID-19.

Yolanda Andrade se encuentra fuera de peligro, sin embargo continúan realizándole estudios (Fotos: Getty Images)

Andrads Se realizó la prueba para descartar que fuera la enfermedad ocasionada por el SARS-CoV-2 y salió negativa. También se hizo exámenes de sangre, los cuales arrojaron que le faltaban algunas vitaminas, pero nada fuera de lo normal.

Fue el 17 de abril el día en que los síntomas se hicieron más fuertes, entre ellos el dolor de cabeza. Para sentirse mejor, tomó un refresco e intentó dormir, pero en la madrugada comenzó a vomitar sangre.

“Como a la 1:30 de la mañana, sentí como un eructo, pero no, se me vino como una flema, me fui al baño y comencé a vomitar sangre, entonces me asusté mucho; además, al hacer el esfuerzo de vomitar, me daba un piquete de dolor en el estómago; también comenzó a darme diarrea con coágulos de sangre”, relató Yolanda a TVNotas.

La actriz dijo que al realizarse los estudios correspondientes se descartó cualquier grave enfermedad, sin embargo tiene “un asunto en la cabeza, pero aún están revisando”.