Julen Rementeria acusó a Morena de no seguir los acuerdos para los comisionados del INAI

El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Julen Rementeria, acusó a la bancada de Morena por no seguir los acuerdos discutidos previo a la votación de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

En conferencia a medios en el Senado, el grupo de la bancada panista acusó a Ricardo Monreal, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, por no haber seguido las indicaciones que se habían acordado para que este 27 de abril fueran nombrados los comisionados restantes del organismo autónomo.

Ante esto, el coordinador panista indicó que la votación fue una burla que no están dispuestos a seguir, sobre todo ante la discrepancia entre los integrantes de la bancada con su coordinador.

“El acuerdo era para que se sometiera a votación. Y no somos chamacos, y perdón por la expresión, pero tampoco pend*jos. Porque no se vale (...) es una burla de otros porque no lo vamos a permitir y aquí estaremos y seguimos: INAI primero”, sostuvo el panista.

Foto: Cuartoscuro

Además de esto, la bancada blanquiazul indicó que no dejaría de sesionar en los próximos días hasta que fueran nombrados los integrantes del organismo, pues desde el pasado 31 de marzo la dependencia ha parado sus funciones ante la falta de comisionados.

Otro senador que se lanzó a las críticas sobre los hechos ocurridos en el Pleno fue el integrante del Grupo Plural, Gustavo Madero, quien acusó de igual manera a Ricardo Monreal por no seguir con lo discutido previo a las votaciones.

Durante su entrevista a medios en el Senado, el legislador independiente indicó que la confianza en el presidente de Jucopo se habría perdido tras la negativa del partido mayoritario, y aunado a esto, destacó que el diálogo entre las bancadas estaba “roto”.

Alejandro Armenta suspendió la sesión en el Senado (fotos: Cuartoscuro/Reuters)

“Hay muchas leyes que estamos dispuestas a cumplir, pero hay que respetar los acuerdos y hoy, no sé cómo le va a hacer el senador Monreal para volverse a presentar con nosotros con una propuesta cuando ya ha incumplido de manera tan ostensible su palabra, su compromiso. Hoy el diálogo y la confianza están rotos”, destacó el senador ante medios.

Cabe resaltar que las protestas de la oposición comenzaron días pasados ante la supuesta negativa del Senado para convocar a votaciones. El Grupo Parlamentario del PAN habría denunciado a la Jucopo de ignorar sus peticiones por lo que tomaron la tribuna del Senado para exigir una resolución.

No obstante el presidente de la Jucopo tuvo una mesa de diálogo con los senadores, sin embargo, para llegar a acuerdos, e incluso hora antes de la sesión votatoria de este 27 de abril, Monreal Ávila se reunió con los otros coordinadores de las bancadas para concretar la resolución.

Sin embargo, con la mayoría que abraza a la bancada morenista, el perfil propuesto—Ricardo Salgado Perrilliat— fue negado con 67 votos en contra y 43 a favor. Esto generó una serie de conflictos en el interior del Senado, pues entre los opositores y los del oficialismo comenzaron los gritos y críticas.

Foto: Cuartoscuro

Los opositores al gobierno de la Cuarta Transformación tomaron, por segunda vez en el mes, la tribuna del Senado, y con pancartas y consignas de protesta exigieron seguir con las votaciones. No obstante, y ante el caos que se vivía en la Cámara Alta, suspendieron la sesión y convocaron para el día de mañana (28 de abril).

“(La oposición) Ellos están acostumbrados a ejercer violencia, lo han hecho en varios momentos. Dimos un tiempo suficiente para evitar que hubiera confrontación, les dimos una pausa para que pudieran tranquilizarse”, destacó el presidente del Senado, Alejandro Armenta.