Municipio de Tijuana demeritó riña previo al Xolos vs León: “No se salió de control”

Aficionados del fútbol desataron una pelea previo al partido León-Xolos.

Antes de que empezara el partido de Xolos contra León, como parte de las actividades de la Jornada 16 del Clausura 2023 de la Liga MX, un grupo de aficionados protagonizó una pelea en los alrededores del estadio Caliente, situación que quedó grabada y se viralizó en redes sociales.

La Liga BBVA MX condenó los hechos y solicitó que las autoridades municipales iniciaran una investigación del altercado. Ante esta situación, la presidenta municipal de Tijuana, Monserrat Caballero, consideró que la pelea “no se salió de control” y demeritó lo ocurrido previo al partido de la Liga MX.

En un encuentro con la prensa la tarde del 24 de abril, la presidenta municipal justificó que la situación “no se salió de control” porque no hubo muertos, por lo que se deslindó de la actitud que tomaron los aficionados de Xolos y de León, ya que desde su perspectiva fue parte de la emoción que genera el futbol.

“Afortunadamente no se salió de control, recordemos que (cuando) se salga de control es que haya pérdidas humanas que lamentar, entonces fue controlado y no pasó”

Fanáticos de Xolos se pelearon con porra de León antes del partido (Captura TikTok /@brianjs13)

Por otra parte aseguró que cuando detectaron la pelea, las autoridades municipales actuaron inmediatamente para calmar la situación.

“Lo tengo que aclarar, en este particular evento no se salió de control y no pasó más allá de una riña futbolera que se pudo controlar, gracias a la coordinación que hay en los diferentes órganos de gobierno”, expresó.

Y es que cuando la situación fue comparada con lo que ocurrió en el Estadio Corregidora en marzo de 2022, durante el partido de Querétaro vs Atlas, las autoridades de Tijuana aseguraron que son dos eventos diferentes e insistió que la pelea afuera del estadio solo fue una “riña futbolera”.

“No, no sucedió lo de Querétaro, porque hay que especificar que los hechos son distintos [...] Estamos muy bien coordinados, de tal suerte que no pasaron esos hechos, no pasó de una riña futbolera, las conductas sociales y humanas no las podemos controlar nosotros, fue una riña que se pudo controlar gracias a la coordinación de todas las partes de gobierno”.