Maryfer Centeno analizó a Ricardo O’Farrill tras delatar a standuperos: “Está muy vulnerable”

La grafóloga aseguró que el influencer disfrutó de delatar a los otros standuperos

La forma en la que se mostró Ricardo O’Farrill en diversas transmisiones en vivo a través de sus redes sociales provocó que los fans del comediante se preocuparan por él y su estado de salud emocional, ya que nunca lo habían visto de tal manera, así que generó todo tipo de especulaciones de porqué actuó de tal manera tras ser expulsado de la torna boda de Mau Nieto.

Luego de revelar las prácticas abusivas que realizaron algunos standuperos a través de un live en Instagram, MaryFer Centeno tomó el video de sus revelaciones para analizar qué tan verídico fue lo que contó O’Farrill sobre Daniel Sosa, Sofía Niño de Rivera entre otros más.

De acuerdo con la grafóloga, todo lo que contó el standupero no eran mentiras, ya que se mostró convencido de todo lo que contó, así que es parte de cómo percibió esos momentos. Su análisis lo compartió en un video en Instagram y la versión extendida la subió a YouTube.

MaryFer Centeno analizó la transmisión de Ricardo O'Farrill (Instagram /@maryfer_centeno// @richieofarrill)

MaryFer Centeno insistió que el estado emocional de Ricardo influyó totalmente en su actitud que tomó después de la boda, así que consideró que estaba vulnerable y pasaba por un mal momento.

“Es una realidad que esta persona, Ricardo O’Farril, está convencido de lo que está diciendo, por lo tanto no está diciendo una mentira. Emocionalmente está muy vulnerable […] sin embargo, es muy probable que este sea un muy mal momento para él”, argumentó la especialista.

Bajo esa narrativa, la grafóloga insistió que sus gestos, y la manera en la que se mostró ante la cámara para contar lo que hicieron los comediantes, era un momento tan vulnerable que se mostró tan transparente al revelar todo.

“Quiero que veas lo desesperado, lo mal que está emocionalmente, pero también lo convencido de lo que está diciendo. Está en una etapa tan vulnerable que se puede mostrar tan transparente, esto es una percepción de él, la forma en la que ve al mundo, no está mintiendo”.

O'Farrill habló de cómo prepara sus shows (Cortesía: Comedy Central)

También calificó a Ricardo O’Farrill como una persona que tiende a ser compulsiva, por lo que no dudó que al momento de hacer ese live el también actor estuviera bajo el influjo de alguna sustancia.

“Es muy probable que sí esté bajo el influjo de alguna sustancia”

Debido al tono de voz que usó el comediante, MaryFer Centeno consideró que su testimonio no servía para algún proceso legal, pues justificó que su evidente estado alterado no daba veracidad de todo lo que contó, ya que en ese momento se sintió traicionado por no entrar al evento de la boda.

A lo largo del video de Richi, que duró varias horas, la especialista reafirmó que todo lo que externó fue basado en el coraje. Pero, por otra parte —cuando O’Farrill contó lo de las bebidas adulteradas que le daban a mujeres— la grafóloga consideró que había mucho enojo en la declaración, pero a la ves quiso ignorar el tema.

Así sacaron a Richie O'Farrill de la boda de Mau Nieto

“La expresión es de muchísimo enojo, cuando veas que hay arrugas es que hay mucho enojo, está dispuesto a pelear con todos; cierra los ojos como no queriendo ver la situación, evadiendo la situación”, explicó.

Pero un detalle que sobresalió fue que un gesto en su sonrisa, por lo que MaryFer Centeno aseguró que:

“Parece que está disfrutando de delatarlos, estoy disfrutando delatar a esta persona”

Por último, la grafóloga insistió que Richi estaba pasando por un mal momento, por lo que cuando se talló los ojos consideró que ese era un gesto de “ayuda” por el mal momento que estaba viviendo en ese instante.

“Con cuanta ansiedad y nerviosismo, con cuanto estrés, con tantos nervios. Probablemente es un grito de ayuda; una cosa es tallarse los ojos porque te entró una basurita y otra cosa es esto que parece una compulsión de mucho estrés”, expresó.