Emilio Osorio negó ser consentido de Juan Osorio: “No no voy a comer de ser el hijo de”

Emilio Osorio buscará que el público lo reconozca como cantante, más allá de su participación en telenovelas (Foto: Instagram@emilio.marcos)

Luego de varios años de dedicarse a la televisión en su faceta de actor, Emilio Osorio se encuentra experimentando en la música como cantante para diversificar su carrera y crecer profesionalmente.

Al paso del tiempo el hombre de 20 años ha aparecido en telenovelas como Mi marido tiene familia y ¿Qué le pasa a mi familia?, pero ahora el hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio prefiere cimentar una carrera como cantante y le pondrá una pausa indefinida a su faceta como actor en la pantalla chica.

Actualmente, el hermano de Romina Marcos se encuentra disfrutando el éxito de su canción Sólo un beso, que forma parte de la telenovela producida por su papá, El amor invencible, pero precisamente el hecho de que la mayoría de los proyectos en que ha participado son producciones de Juan Osorio ha levantado algunos comentarios negativos.

Y es que el joven que cuenta con un millón y medio de seguidores en Instagram ha sido señalado en las redes sociales por tomar ventaja de la fama de su papá y de su posibilidad para realizar contenidos televisivos e incluso ha sido llamado “nepo baby”, término que se le ha dado a últimas fechas a los hijos de famosos que siguen sus pasos valiéndose de la popularidad de sus progenitores.

Emilio ya había dicho anteriormente que Juan Osorio no le ha regalado sus protagónicos (Foto: Instagram/@emilio.marcos)

Pero, aunque acepta que ser hijo del prolífico productor de Televisa y de la controvertida vedette cubana le ha abierto puertas en el medio del entretenimiento, Emilio Osorio niega ser un “mantenido” o un “consentido”.

“El problema es que yo nunca he sido lo que la gente dice cuando me critica, cuando la gente piensa que he sido el hijo de... o un mantenido, el consentido, el que está ahí por su papá, el que no tiene talento”, dijo Emilio Osorio para la revista TVyNovelas y aseguró que se esfuerza en su labor para ser reconocido como un verdadero artista.

“Cuando me conoces te llevas una sorpresa porque no soy eso, pero lo más importante es que yo nunca lo he pensado, nunca me he creído que soy el hijo de... ni mucho menos, yo trabajo para que me vaya bien, para ganar dinero y trabajo en lo que me gusta y a la gente le gusta y disfruto eso y mi trabajo, pues en un futuro no voy a comer de ser el hijo de... nadie vive de eso, yo quiero vivir de mi música y ahí vamos”, añadió.

De igual manera, Emilio Osorio es consciente de que pudo dar sus primeros pasos en el ambiente artístico gracias al apoyo de su papá, pero eso no significa que en adelante vaya a ser igual, pues el joven busca ampliar su horizonte profesional.

"Mi marido tiene familia", "¿Qué le pasa a mi familia" y "El último rey" son producciones de Juan Osorio donde Emilio ha actuado (Foto: Las Estrellas)

“Sé que estoy forjando un nombre, pero no lo he hecho solo, sé que mi papá me ayudó por mucho tiempo, esa es la realidad y me apoyó, pero ha habido muchos casos en los que a alguien lo apoyan mucho, pero lo paras en un escenario enfrente de 2 mil 500 personas, y aunque tengas la mejor banda detrás o la producción visual más espectacular, si tú no sabes agarrar el micrófono la gente no te va a aplaudir”, dijo respecto a su manera de “plantarse” en el escenario, la que también ha aprendido desde muy joven gracias a su mamá, quien cuenta con una carrera como bailarina y actriz en México.

“México no es fácil, cuesta trabajo, pero defiendo que no lo he hecho solo, porque sería muy hipócrita y malagradecido de mi parte decir que no he tenido a un equipo atrás, soy agradecido con el apoyo de mi padre”, destacó.