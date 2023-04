Valentina Quirós terminó su noviazgo con Santa Fe Klan por el beso con Karely Ruiz

La influencer reveló que después del beso de Karely Ruiz y el rapero, dejó de hablar con él

Valentina Quirós, influencer que fue novia de Santa Fe Klan luego de que él terminara su relación con Maya Nazor, reveló que sí mantenía un romance con él, pero decidió romper por el beso que el rapero le dio a Karely Ruiz el pasado 16 de abril.

A través de una transmisión en Instagram, Valentina confirmó que sí mantuvo una relación con Ángel Quezada, mejor conocido como Santa Fe Klan, y se dio cuenta de que su noviazgo ya había terminado en el momento en que vio que la modelo de OnlyFans se subió al escenario del MacroFest 2023 y se besaron.

“Jamás terminamos, yo me di cuenta que terminamos por eso (el beso), jamás me di cuenta”

Valentina reveló que estuvo con Santa Fe Klan en su viaje a Punta Cana, donde formalizaron su noviazgo (Instagram @valentina.quirosc)

Reveló que aunque llevaban unos meses de novios, tenían planes a futuro porque la relación era seria.

Quirós también se mostró desconcertada porque aseguró que durante su romance, Ángel siempre le dio regalos, organizaba cenas románticas y le dedicaba tiempo, así como ella también a él.

“Yo le creí porque a mí se me hizo bonito que el tiempo que estuvimos allá, en Punta Cana, todos los días que salíamos a comer, nuestra mesa siempre estaba preparada con flores, rosas, neta todo muy romántico”

Santa Fe Klan y Karely Ruiz se besaron durante un concierto en Nuevo León (Captura Tik Tok/ santa.feklan473)

Mientras recordaba cómo fue que inició su relación, confesó que tenía ganas de llorar por lo detallista que fue él; aunque aseguró que no estaba triste porque terminaron, mencionó que lamentaba el haber vivido tanto con él y no recibir una respuesta después del beso con Karely.

La influencer dijo que lo que terminó su noviazgo fue el hecho de que tenían poca comunicación cuando no estaban juntos y que tenían muchas peleas.

Santa Fe Klan, por su parte, dijo que no mantiene un lazo sentimental con la regiomontana y el beso se trató de algo inesperado, que surgió en el momento porque su público, al verlos juntos, les pidieron que se besaran.

Valentina comentó que llevaban alrededor de dos meses de novios (Instagram @valentina.quirosc)

“No (somos novios). La gente nos gritaba beso’ en un concierto, apenas ayer estaba agarrando la onda y dije como: ‘No mam*s’”, dijo en el programa de Franco Escamilla, Desde el Cerro.

El rapero agregó que antes de ese concierto, nunca se habían besado, pero aceptó que mantenían una amistad por redes sociales. Asimismo, Ángel dijo que siempre ha admirado a la modelo por la forma en que ha logrado sobresalir.

“La conocí de las fotos, del Internet, ya le hablaba desde hace mucho. Somos amigos, yo la admiro porque le echa ganas, ha salido de abajo, la conozco, es buena persona, me da gusto verla triunfar y nos queríamos rifar ese día juntos”

Karely comenzó a acompañar a Santa Fe Klan como su amiga, además de que estarán trabajando juntos (Instagram: @karelyruiz)

Por su parte, Karely Ruiz también negó que mantenga un romance con el intérprete de Mar y Tierra. Además, recalcó que ella se puede involucrar con quien quiera porque no tiene amigas, esto haciendo referencia a que los internautas pensaban que era cercana a Maya Nazor.

Asimismo, confesó que para ella es normal besar a sus amigos porque lo ha hecho en varias ocasiones, también con sus amigas. “Si lo hice es porque quise, no tiene nada de malo, yo me beso con mis amigos, me he besado con amigas, no lo vi mal”, comentó.

La polémica del beso surgió porque Santa Fe Klan y Maya Nazor terminaron su relación en diciembre de 2022, poco después del nacimiento de su hijo, Luka.

En varias entrevistas, el rapero dijo que él no se cerraba a volver a ser novio de Maya porque ambos querían ser una familia para su bebé. Fue poco después que comenzaron a relacionar a Ángel con Valentina; en marzo, ella compartió en su cuenta de Instagram varios videos de lo que parecía ser una cena romántica con él, pero no lo confirmó.