Lincharon a un hombre de escasos recursos por tomar un par de brócolis en Puebla

Foto: GENARO NATERA /CUARTOSCURO.COM

Un hombre de escasos recursos fue linchado por habitantes de la localidad de Tianguistenco en el municipio de Santa Rita Tlahuapa, Puebla, luego de que lo descubrieran robando campos de cultivo.

Autoridades del estado mencionaron que al menos unos 150 habitantes golpeó y quemó a Apolonio “X”, quien falleció posteriormente en el Hospital Integral de San Martín Texmelucan por la gravedad de los golpes y quemaduras de los que fue víctima.

De acuerdo con el diario El Universal, dentro de la comunidad surgió la versión que un hombre estaba robando de los tubos del sistema de riego en campos de cultivo. Tras organizarse, los habitantes acudieron al lugar para detener al hombre y golpearlo.

El medio detalló que la turba le prendió fuego a la persona de la cual se desconoce su edad. Por ello, policías municipales de Tlahuapan acudieron al auxilio de Apolonio, mismo que lograron rescatarlo y trasladarlo al nosocomio.

Se informó que el hombre fue golpeado con un bat y presentaba fuertes lesiones y quemaduras, por lo que no resistió.

El fiscal de Puebla, Gilberto Higuera, dijo que se castigará a los responsables. Foto: Fiscalía de Puebla

El titular de la Fiscalía General de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, informó en conferencia de prensa que la víctima era una persona de origen humilde que “por necesidad se introdujo a un campo de cultivo para tomar un par de brócolis y eso originó, según la información preliminar que tengo, que lo hubieran privado de la libertad, lo hubieran golpeado, lo hubieran quemado y después, gracias a la intervención de la policía estatal, llevado al hospital donde falleció”.

“No, no, no, este es un hecho verdaderamente…que no se puede dejar pasar. Estamos trabajando en ello y vamos a proceder en contra de quienes cometieron este salvaje hecho”, enfatizó.

Agregó que las personas involucradas en el hecho de la madrugada del 20 de abril, como incitadores, instigadores y autores materiales serán llevados ante la justicia.

En tanto, el secretario de Gobernación estatal, Julio Huerta Gómez, condenó los hechos en sus redes sociales.

“Condeno el hecho ocurrido esta madrugada en San Miguel Tianguistenco, junta auxiliar de Tlahuapan, donde alrededor de 150 habitantes privaron de la vida a Apolonio X, señalado por robo en un campo de cultivo, quien falleció posteriormente en el Hospital Integral de San Martín Texmelucan”, escribió el funcionario.

Julio Huerta, secretario de Gobernación del estado, condedó el linchamiento. Foto: Captura de pantalla

Huerta Gómez indicó que “este es el primer linchamiento en lo que va del año. Ante el hecho, trabajaremos de la mano con las autoridades pertinentes, para esclarecer el caso y que se imparta justicia. ¡En Puebla no se permite la justicia por propia mano!”.

De acuerdo con la organización Causa en Común, Puebla tiene el registro de seis intentos de linchamiento, 15 casos de tortura y 4 casos de calcinamiento de enero a febrero, cifras que contrastan con lo asegurado por el secretario de Gobernación de Puebla.

El reporte nombrado como “Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto” también señala que durante el 2022, en todo el país se registraron 30 linchamientos.

El informe detalla que el linchamiento es una “agresión física cometida por un grupo, turba o multitud contra una persona que provoca su muerte”. Mientras que “intento de linchamiento: agresión física cometida por un grupo, turba o multitud contra una persona, que no conduce a su deceso”.

Hasta el momento no se ha informado por parte de la Fiscalía Genera del Puebla si ya existe alguna orden de aprehensión o si las personas involucradas en el violento hecho ya fueron identificadas. El gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, tampoco se ha pronunciado al respecto sobre lo sucedido.