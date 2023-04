Exesposa de Edwin Luna aseguró que para su hijo él es un extraño

Erika Monclova, primera esposa de Edwin Luna, reveló un video donde su hijo declaró que su papá es un extraño para él (Ig: @edwinlunat y @monclovaery)

Una vez más el cantante de regional mexicano Edwin Luna está bajo los reflectores debido a las declaraciones que otorgó su exesposa Erika Monclova por la relación que el vocalista del grupo La Trakalosa de Monterrey inició cuando acusó a Luna por no darle acceso al escenario durante uno de sus conciertos en McAllen, Texas, en Estados Unidos. Esta ocasión ella aseguró que para su hijo el famoso es un completo extraño.

Este conflicto continuó hasta el presente, reavivándose debido a las fuertes declaraciones que otorgó Monclova a través de sus redes sociales.

Ella publicó un video sobre una conversación que tuvo con Miguel Alexander, hijo de la pareja, donde se puede escuchar al menor de edad quien dijo, entre lágrimas, que extrañó a su mamá durante el tiempo que compartió con Edwin Luna. Para rematar diciendo que no le pidió su teléfono celular al famoso intérprete porque es un “extraño” para el menor de edad.

Alexander (izquierda) aseguró que Edwin Luna, su padre, es un completo extraño para él (Ig: @edwinlunat)

“Es que como no lo veo casi en años no me gusta pedirle el teléfono, mi papá es como un extraño para mí”, el infante agregó que no le tiene confianza a pesar de que es su papá.

Tras la publicación del video se generó una polémica en redes sociales, principalmente contra Erika Monclova a quien acusaron por exponer a su primogénito en las plataformas digitales.

“No expongas a tu hijo por intentar acusar a tu exesposo”, “Es normal, no vive con su papá, pero por favor no muestras así a tu hijo”, “Entiendo la situación, pero escucharlo me rompió el corazón”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

La polémica entre Erika Monclova y Edwin Luna inició cuando el cantante no le dio acceso a su exesposa durante una de sus presentaciones (foto:instagram/@monclovaery/edwinlunat)

Otros internautas declararon que el niño debe convivir con su padre para restaurar o crear la confianza entre ellos, en cambio señalaron a Monclova por ser una mala influencia para el menor de edad y manipularlo para hacer el video que difundieron a través de redes sociales y que por seguridad y respeto por el menor no se compartió en esta publicación.

“Ese pobre niño es sólo el reflejo de lo que escucha decir a su mamá”, “esas palabras son de la mamá”, “Yo creo que ella le mete ideas, es común que las madres hagan eso con los niños”, “Esas palabras de ´no me crió´ no las dicen los niños normalmente, esas son palabras de adulto”, se lanzaron los usuarios de las plataformas digitales.

No obstante otros más apoyaron a la mamá de Miguel Alexander y le pidieron que si su hijo ya no quería ver a Edwin Luna que no lo llevara porque estaba en todo su derecho, especialmente porque el infante no quiere ir a ver al cantante de regional mexicano.

En el video también podemos escuchar al niño diciendo que él quería marcarle a su mamá porque la extrañaba, en cambio su papá le comentó que mejor esperara a que ella llamara, lo que seguramente haría, pero al teléfono de Luna.

Usuarios de redes sociales criticaron que el cantante publica muchas fotos con el resto de sus hijos, en cambio Alexander aparece en unas pocas. (Ig: @edwinlunat)

Él niño mostró impotencia porque se le olvidó su propio teléfono móvil por lo que, de acuerdo a lo que difundió Erika, tuvo que esperar hasta que regresó con ella para poder escucharla y verla.

La primera esposa del intérprete de Borracho de Amor reveló que ella se sintió tranquila cuando vio las fotos que publicó el famoso en su cuenta personal de Instagram porque veía al niño feliz conviviendo con el resto de los hijos del cantante de Supiste Hacerme Mal.

Calificó como un error su calma porque al final resultó que Alexander no tuvo un buen momento junto al artista, sino todo lo contrario, generó recuerdos que lo hicieron llorar de tristeza.

Los usuarios de redes sociales también criticaron que Alexander casi no aparece en fotos junto a Edwin Luna, lo que respaldó los comentarios del niño acerca de que su papá es un completo extraño para él.