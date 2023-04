Duilio Davino, el candidato más fuerte para llegar a la directiva de selecciones nacionales en lugar de Jaime Ordiales

(Foto: Twitter/ @LuchoIbarra690)

A escasas semanas de que haya cambios en el fútbol mexicano con la Asamblea de Dueños, así como también ciertos movimientos dentro de la Federación, el nombre de Duilio Davino comenzó a tomar bastante fuerza para llegar a la dirección deportiva de selecciones nacionales y ocupar el cargo que dejará Jaime Ordiales.

Los cambios y movimientos en la estructura de la FemexFut continúan tras los recientes fracasos en diferentes áreas. Después de que Yon de Luisa diera conocer el pasado mes de febrero que no buscará la reelección como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), ahora parece ser el turno de Jaime Ordiales, quien dará un paso al costado para la llegada de alguien más en su puesto para el presente ciclo mundialista.

Con información de TUDN, fue el actual director deportivo de Selecciones Nacionales (relacionada con los dueños de los clubes) Ares de Parga, quien sugirió a Duilio como el reemplazo del ex directivo de Cruz Azul. Después de no haber conseguido la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024, así como un boleto para el Mundial Sub-20 con sede en Argentina, las críticas y señalamientos no se hicieron esperar para los dirigentes de los diferentes de la selección mexicana.

Dentro de los informes que se dieron, Davino llegaría acompañado del argentino Andrés Lillini como el nuevo encargado de Selecciones menores; mientras que el actual estratega del Tapatío, Gerardo Espinoza, sería el nuevo director técnico del combinado azteca Sub-23. La idea es que, ambos entrenadores asuman su nuevo cargo una vez que culmine el Clausura 2023 tanto en la Liga MX, como en la Liga de Expansión.

Trayectoria de Duilio Davino como directivo

Como ya se mencionó, el oriundo de León, Guanajuato, ejerció como director deportivo de los Rayados de Monterrey entre 2015 y 2022. Fueron siete años de experiencia en ‘El Barrial, en donde logó llevar al equipo a conquistar un título de Liga MX, dos de Copa MX y dos de la Liga de Campeones de Concacaf. De igual manera, se quedó con dos subcampeonatos del certamen liguero y uno de copa.

Liga MX Apertura 2019, América 3-3 Monterrey (Ganaron 4-2 en penaltis)

Copa MX Apertura 2017, Monterrey 1-0 Pachuca

Copa MX 2020, Monterrey 2-1 Tijuana

Liga de Campeones de la Concacaf 2019, Monterrey 2-1 Tigres

Liga de Campeones de la Concacaf 2021, Monterrey 1-0 América

Cabe recordar que, durante su participación en el Mundial de Clubes del 2019, el conjunto mexicano entregó una buena participación quedándose con el tercer lugar del certamen; sin embargo, lo que más resaltó en aquella ocasión fue el partido que dieron en las semifinales contra el Liverpool, club que llegó como campeón de la Champions League. Pese a todas las especulaciones que hubo, los Rayados vendieron cara la derrota por 2-1 y sucumbieron con un gol de último minuto del tiempo regular.

Su adiós de Rayados

Fue en plena temporada regular del Apertura 2022 cuando el ex defensa central del América convocó una conferencia de prensa en el “Barrial” para mencionar su marcha de la institución al término de aquel certamen. Tres meses después de su salida con “La Pandilla” y sin haber estado en la órbita deportiva, Duilio publicó en sus redes sociales una carta emotiva en la cual aclara más a fondo el motivo por el cual se hizo a un lado del fútbol por un tiempo.

“El año pasado fue de gran aprendizaje y cambios en mi vida: me agarró separándome de Fer (que amaré y adoraré siempre), sin trabajo (agradecido y con la mejor relación con Rayados) y con mis hijos estudiando fuera de México. No había parado actividades desde que inicié a jugar profesional a mis 14. Necesitaba un espacio. Pasar tiempo con mis papás, con mi hermano, con mi familia, con mis amig@s, pero sobre todo: pasar un tiempo conmigo mismo”.