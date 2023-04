Qué decía David Ostrosky seis meses antes de supuesta amputación de brazo

El actor de 66 años no ha negado ni desmentido que le hayan amputado uno de sus brazos (Foto: Instagram@david.ostrosky)

Recientemente la revista TVNotas publicó que David Ostrosky fue amputado de un brazo, y no especificó cuál de los dos, esto luego de que hace meses se le detectara un tumor que le provocaba fuertes dolores que llegaban incluso al cuello y hasta la cabeza.

El malestar del famoso actor mexicano fue tan fuerte que tuvo que abandonar intempestivamente la telenovela Vencer la ausencia, en la que se encontraba participando, para tratar su salud.

Con un anuncio de la actriz Ariadne Díaz, protagonista del melodrama, el pasado viernes 21 de octubre de 2022 antes de la transmisión del episodio de la telenovela, se dio a conocer la salida de Ostrosky y su reemplazo por el actor Rodrigo Murray.

David Ostrosky participaba en la telenovela “Vencer la ausencia”, pero tuvo que abandonarla abruptamente para cuidar su salud (Foto: Instagram/@david.ostrosky)

“Buenas noches. A partir de este capítulo, nuestro compañero y amigo David Ostrosky dejará Vencer la ausencia para enfocarse en lo más importante que todos tenemos, la salud. A nombre de toda la producción le agradecemos el enorme talento, profesionalismo y cariño con el que interpretó al entrañable ‘Homero Funes’”, expresó la actriz en una cápsula especial antes de dar inicio el melodrama al aire.

“Desde hoy este personaje estará a cargo de Rodrigo Murray, gran actor al que le damos la más grande bienvenida. Mil gracias a nuestro auditorio por su comprensión y por el apoyo brindado a David Ostrosky y a todos los que participamos en Vencer la ausencia. Gracias”, externó.

Ahora, a seis meses de haberlo comunicado, circula la información de la amputación del actor, quien, según la revista semanal, se encuentra estable y reposando en compañía de su familia.

Ostrosky confirmó en noviembre de 2022 que sufría por un tumor en el brazo (Foto: Instagram/@david.ostrosky)

Y es que a decir de TVNotas el histrión de padre ruso y madre polaca tuvo que iniciar un tratamiento en el cual se sometió a una serie de quimioterapias e inmunoterapia, pero no se obtuvo el resultado esperado.

Por esta razón su equipo médico le habría dado la noticia de que debían amputarle el brazo para que el tumor no afectara a los demás órganos y se propagara a otras zonas, algo que incluso podría poner en peligro las demás extremidades del actor.

Con el apoyo de sus familiares y amigos, David Ostrosky habría accedido a que le realizaran la amputación del brazo, sin embargo, el famoso actor de otros melodramas como Soy tu dueña, En nombre del amor y Hasta el fin del mundo, ha permanecido en bajo perfil y no ha hecho ninguna declaración al respecto, por lo que la información aún se mantiene en calidad de “supuesto”.

"Vencer la ausencia” se estrenó el lunes 18 de julio y durante su transmisión alcanzó importantes niveles de audiencia (Foto: Instagram/@vencermx)

Ante este panorama, resurgen las declaraciones que el actor de 66 años emitió en noviembre de 2022, cuando contó a Televisa Espectáculos el padecimiento por el que estaba atravesando, y aprovechó para desmentir la versión que ya circulaba, la de que había sido objeto de una amputación de brazo.

“A mí lo que me dolía era el brazo y los doctores me decían que era el cuello hasta que un doctor me dijo ‘El dolor no es del cuello, tienes que hacerte una resonancia en el brazo’. Dicho y hecho, yo traigo un tumor en el brazo que agradezco muchísimo a la vida y a Dios que fue en el brazo y no en ningún órgano en donde te afecte”, contó entonces en una entrevista telefónica.

“Un día ya no podía moverme, hablé con Rosy Ocampo (productora de la telenovela) y le dije ‘No puedo moverme, estoy aquí en mi casa, no puedo ir al llamado’”, detalló sobre el momento en el que dejó las grabaciones de Vencer la ausencia.

Ostrosky se dijo afortunado de que el tumor haya aparecido en el brazo y no en un órgano vital (Foto: Instagram/@david.ostrosky)

Lleno de optimismo y agradeciendo las muestras de preocupación, Ostrosky desminitó entonces la supuesta amputación. “No fue así, tengo mis dos manos, mis dos pies, tengo todo. Estoy súper contento porque mi recuperación ha sido en mi casa, con mi familia, con Belinda, mi esposa, y mis hijos. Lo único que quieren es pintar de amarillo y decir que estoy muy mal, la verdad es que yo nunca he abierto mi vida privada”, dijo.

En la misma entrevista el actor se dijo afortunado por las muestras de cariño que recibió desde que comenzaron las afectaciones en su salud.

“Cuando pasan estas circunstancias es cuando la gente saca su generosidad, su bondad, su amor y lo quiere expresar. Te das cuenta de que la gente tiene una parte muy bonita, no está en la sombra, en el ego, y estuve muy contento porque la gente estaba preocupada por mí y cuando la gente se preocupa quiere decir que le importas”, declaró entonces.