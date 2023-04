Regina Blandón y el reto de consolidar su “hermandad” con Aislinn Derbez en la pantalla grande

“Con los años que me quedan” es el primer proyecto donde trabajan Regina Blandón y Aislinn Derbez juntas. (Fotos: Esteban Calderón)

Regina Blandón se ha convertido en una de las máximas promesas juveniles del gremio actoral que representan a México en el extranjero. Por ello, la actriz de 32 años de edad ha dado a pasos agigantados para dar vuelta a la página, de una forma respetuosa, a su personaje Bibi en la serie de televisión La familia P. Luche. Con los años que me quedan es una muestra más de ello, compartiendo créditos con quien ha sido como una “hermana” dentro y fuera de la pantalla.

En entrevista con Infobae México, la famosa habló sobre el proyecto que le ha permitido colaborar de forma directa con otra integrante de la dinastía Derbez, una familia que para el colectivo popular es suya, incluso, ella así también lo considera. Aunque ya habían realizado breves participaciones en conjunto (también trabajó a lado de Vadhir en otra cinta), la oportunidad de llegar a la pantalla grande junto a Aislinn es algo que la enorgullece y sus fans habían pedido desde hace mucho tiempo.

“De pronto nos felicitamos en cumpleaños o en lo que sea. Digo, con los éxitos de Eugenio por su puesto es como de ‘Felicidades padre’, porque al final fueron muchos años de hacer La Familia P.Luche y raramente no habíamos convivido tanto. Podría decir que hicimos uno o dos sketches para el programa, es más con Vadhir sí ya me tocó trabajar en una película anteriormente, pero ahora con Aislinn es padrísimo porque es como ver que éramos bien chiquitos todes y ahora el trabajar juntas es muy ching*n. Nos llevamos muy bien”, declaró.

Orgullosa de trabajar con Michelle Rodríguez

Blandón aseguró estar orgullosa de compartir créditos con Aislinn Derbez y Michelle Rodríguez. (Foto: Cortesía)

La actriz que recientemente triunfó en el teatro con la puesta en escena Pulmones también aseguró que el diverso elenco que constituye su película es algo que le ha permitido superarse como actriz, agradeciendo la oportunidad de volver a compartir créditos con la comediante mexicana Michelle Rodríguez.

“Con los años que me quedan es una película de buscar a dónde pertenecemos, como sentirse en casa cuando estás en diferentes lugares. Macarena, de padres españoles, se va a vivir el sueño americano a Los Ángeles con mucha expectativa aunque la realidad abofetea un poco y dentro de ello su papá se mete en unos asuntos legales donde mi personaje se ve obligada a resolver por amor a la familia”, agregó.

Pese a lo que muchos podrían pensar, Regina Blandón jamás había trabajado en un proyecto oficial con la hija mayor de Eugenio Derbez, siendo esta una de las razones por lo que la esperada cinta que se estrenará el próximo viernes 21 de abril en Prime Video tiene una alta expectativa entre los fans de la dinastía y la consentida actriz hija del actor Roberto Blandón.

La cinta que se estrenará el próximo viernes 21 de abril en Prime Video. (Foto: Cortesía)

“Me siento muy bendecida y afortunada, en primer lugar porque vuelvo a compartir pantalla con Michelle Rodríguez, que además de talentosa es un ser humano que admiro profundamente. Con Aislinn, que habíamos convivido poco a pesar de que se pensaría que lo habíamos hecho mucho más, pero somos pareja en la cinta y bueno con el resto que de verdad es todo un equipo multicultural pero fue una gran motivación”, confesó.

¿Cómo fue trabajar con el director Frank Ariza?

“Cuando leímos el guion dijimos ‘No entendimos nada Frank’, pero pues ya después fue como ‘Señor director, estamos en sus manos’, pero al final todo resultó bien y me siento muy agradecida de que se me ofrezcan otro tipo de cosas. De pronto en teatro se hace de todo un poco, pero en el cine y televisión me ha tocado hacer más comedia, entonces esta cinta aunque también lo tiene, hay de todo: aventura, acción, drama. Son cosas que me motivaron a tomar la decisión de aceptar el proyecto. La filmamos en España y eso fue un gran incentivo, dos meses en Madrid hace que sea súper divertido pese al calor”, compartió para Infobae México.

Qué tanto hay de “Macarena” en Regina Blandón

La actriz aseguró que el proyecto fue un gran reto actoral en su carrera. (Foto: Cortesía)

“Yo sí estaría dispuesta a todo por defender a los míos, mi familia, mis amigos y mi gente, ese tipo de situaciones la pusieron en ese lugar y al final creo que yo estaría igual. Al final el amor por la familia llega a ser superior al si tomaste una buena o mala decisión, pero sí me considero igual de amorosa que ella con mi gente”, finalizó.