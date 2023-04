Simulacro Nacional 2023: ¿Qué debo hacer para auxiliar a una persona con discapacidad?

Un grupo de mujeres invidentes se ayudan para salir del edificio ante un Simulacor. EFE/ Jorge Núñez

Este miércoles 19 de abril de 2023, en punto de las 11:00 horas, se realizará el Simulacro Nacional 2023, organizado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional de Protección Civil, esto con el objetivo para prevenir a la población mexicana ante posibles sismos; sin embargo, ante este tipo de sucesos son las personas con discapacidad y adultas mayores las más indefensas.

Te puede interesar: Primer Simulacro Nacional 2023: cuánto falta para que suene la alerta sísmica

La Coordinación Nacional de Protección Civil aseguró que las personas más vulnerables que tienen alguna discapacidad, tienen más posibilidades de quedarse atrás o ser totalmente abandonadas durante una evacuación de terremotos.

Es por ello, que la dependencia de seguridad identificó que existen falta de información, así como de preparación, además que hay vehículos e instalaciones carecen de las condiciones de accesibilidad y usabilidad para personas con discapacidad ante derrumbamientos por sismos o en su caso de simulacros.

¿Cómo cuidarte o asistir a otra persona con discapacidad?

De acuerdo con información del portal Yo También, discapacidad con todas sus letras, recomendó los siguientes puntos:

Te puede interesar: Por qué Superman tiene relación con el Simulacro Nacional 2023

⦁ Identificar las rutas de evacuación, ya sea de la casa, escuela o trabajo.

⦁ Trasladarse a zonas de menor riesgo

Te puede interesar: Simulacro Nacional 2023: qué hacer cuando suene la alerta sísmica si vivo en el Edomex

⦁ Ubicar obstáculos y quitar elementos que puedan estorbar o caerse en un evento

⦁ Preparar una mochia de emergencia, en la que contendrá una botella de agua, comida y medicina para las próximas 48 horas.

⦁ Tener un plan de apoyo para asistir a personas con discapacidad, infantes o adultos mayores.

⦁ Quien apoya a la pcd, debe tener una comunicación clara, tranquila y consultar su opinión y decisión.

⦁ Preguntar como puede asistirlo/a.

⦁ No hacer nada sin su aprobación.

¿Cómo apoyar a las personas con diferentes discapacidades?

AUDITIVA

Avisa con un gesto sobre el sismo. Foto: Thomas Frey/dpa

⦁ Si tengo la discapacidad, ¿qué hago?

-Intenta leer los labios de quienes te rodean

⦁ Si ayudo, ¿qué debo hacer?

-Avisa a la pcd con un gesto sobre el sismo o el simulacro

-Consúltale a la persona que dispositivo auditivo usa para oír

-No gesticules ni vocalices cada palabra lento

-Escribe en una hoja de papel una nota explicativa

-Toca su brazo para guiarlo a una zona segura

-Avíale que el sismo o el simulacro ya terminó.

VISUAL

Colócate delante y ofrece tu hombro para que te siga. EFE/ Jorge Núñez

⦁ Si tengo la discapacidad, ¿qué hago?

-Usa tu bastón para agacharte y cubrirte

-Utiliza tu bastón para maniobrar entre escombros

⦁ Si ayudo, ¿qué debo hacer?

-Coloca a la persona delante y ofrecele tu hombro para que te siga

-Por nada del mundo la tomes de la mano ni tomes su bastón

-No interactúes con su perro guía

-Si van por las escaleras, asegúrate que la pcd se encuentre del lado del pasamanos

INTELECTUAL PSICOSOCIAL Y AUTISMO

Explicale a la persona de manera sencilla y con frases cortas (Foto: Saúl López/Cuartoscuro)

⦁ Si tengo la discapacidad, ¿qué hago?

-Actúa de manera relajada y no te alarmes

-Sigue las indicaciones de tu guía

No grites, no corras y no empujes

⦁ Si yo ayudo, ¿qué debo hacer?

-Explícale a la persona de manera sencilla y con frases cortas

-Enséñale pictogramas sencillos

-Usa códigos de color para las rutas de evacuación

-Mantenlo en calma para que pueda seguir tus indicaciones

-Si es una persona sensible a los ruidos busca cubrir sus oídos

MOTRIZ

Evita escaleras y resguarda a la persona en el mismo piso si es posible. EFE/José Jácome/Archivo

⦁ Si tengo la discapacidad, ¿qué hago?

-Traba tu silla de ruedas

-Agáchate el cuerpo y cubre u cabeza

-Traba tu caminadora

-Agáchate y sostente de ella.

-Si usas muletas avisa que no corran

⦁ Si yo ayudo, ¿qué debo hacer?

-Pregúntale a la persona que si puede evacuar sin apoyo de nadie.

-Evita las escaleras y resguárdate en el mismo piso si es posible

-Pregunta a la pcd cómo ayudarlo a trasladarlo

-Investiga el peso combinado de la silla con el de la persona