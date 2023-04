Criticaron a Carlos Trejo por su intención de supuestamente “congelar un fantasma”

El presentador fue criticado por el proyecto del fenómeno paranormal

Con la finalidad de demostrar la existencia de este supuesto fenómeno paranormal, Carlos Trejo habló sobre su plan de “congelar un fantasma”. En la conversación, incluso aseguró que ya cuenta con la tecnología suficiente para lograrlo.

“He estado investigando y probando diferentes tecnologías durante años. Estoy seguro de que tenemos la tecnología adecuada para hacerlo”, afirmó durante una entrevista en un podcast.

Es importante mencionar que no hay algún sustento científico que pueda comprobar la existencia de espectros, además de que este tipo de fenómenos están relacionadas a las creencias de cada persona, por lo que Carlos Trejo se convirtió en blanco de burlas en redes sociales.

El clip de la entrevista de Carlos Trejo fue publicado en algunas cuentas de humor como Prófugos del ácido fólico, algunos comentarios por parte de internautas que pudieron leerse fueron:

“Imagínense si Alfredo Adame se muere antes que este sujeto, ¿cómo serán las aventuras de este cazafantasmas con su peor enemigo del otro lado?”, “Carlos me fallaste con la pelea del siglo con pajarito Adame, ya no te creo”, “Imagínate, el vato consigue capturar algo y cuando lo están congelando, el ente se tira al piso y empieza a lanzar patadas bicicleteras” y “No me extraña que existan gandallas estafadores como éste, sino que en pleno siglo XXI sigan viviendo de eso, ¿qué rayos le pasa a la gente?”

Además, muchas personas colocaron memes, capturas de pantalla de videojuegos y otras fotografías de burla, la mayoría de comentarios estuvieron enfocados en la pelea no concretada con Alfredo Adame. Esta rivalidad ya tiene años gestándose entre ambas figuras públicas.