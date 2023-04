Julián Figueroa, el hijo de dos grandes que se unió al “Club de los 27″

Julian Figueroa (Foto: Instagram@julian_f.f)

Julián Figueroa, uno de los hijos más jóvenes y conocidos de Joan Sebastian falleció a los 27 años de edad en la Ciudad de México, en su hogar ubicado en Jardínes del Pedregal, de la alcaldía Álvaro Obregón.

Se trata de uno de los vástagos más mediáticos del Rey del Jaripeo y cuya carrera comenzaba a despuntar tanto en el ámbito musical como actoral donde sus participaciones se habían limitado a un par de telenovelas mientras que en el orden de la música, donde contaba con dos álbumes en su haber.

No obstante era la fama que precedía a su familia lo que lo mantenía en el ojo público.

Así fue la infancia de Julián Figueroa

Nacido en 1995 en la Ciudad de México, el único hijo de Joan Sebastian “El Poeta del Pueblo” con Maribel Guardia, actriz costarricense que se asentó en México durante la década de 1980.

Julián fue el fruto de un tórrido romance que culminó en 1996 cuando Joan Sebastian le fue infiel a Maribel Guardia con la actriz Arleth Terán mientras protagonizaban una telenovela titulada “Tu y Yo” que les fue cedida debido a la popularidad que la pareja tenía en los medios.

Sin embargo, después de la ruptura de la pareja, el menor fue procurado por sus padres que conservaron una amistad cercana hasta los últimos días del cantante que murió en 2015 tras varios años padeciendo de cáncer.

Julián Figueroa creció entre el rancho de su padre en Taxco, Guerrero, con una cercanía mediana hacía sus hermanos y en la Ciudad de México, donde su mamá guardaba del joven que desde pequeño mostró interés en la música así como en la ganadería que su padre practicaba en su hogar.

Julián Figueroa era muy cercano a su madre, Maribel Guardia (Foto: Instagram/@julian_f.f)

Su acercamiento a la música

Fue desde muy pequeño que Joan Sebastian invitaba a su hijo más joven a los escenarios de palenques y jaripeos donde el menor también mostraba sus habilidades a caballo, al tiempo que Maribel Guardia, al estar en la pantalla chica, solía llevar a su hijo a las grabaciones de las que era parte, por lo que el contacto con las artes eran inminentes para el joven.

José Manuel Figueroa, su hermano mayor, también apoyó a su hermano en la búsqueda de una carrera músical propia siguiendo el ejemplo de su padre, no obstante los problemas surgieron entre los hermanos y cuando se habló de una colaboa

Los escándalos con su familia

Julián tenía siete hermanos más de diferentes relaciones de su padre: del primer matrimonio con Teresa González Trigo Jesús, Juan Sebastián y José Manuel Figueroa. Zaralea, fruto de la relación con María del Carmen Ocampo. Marcelina y Joana de Alina Espino y Juliana Figueroa, hija de Érica Alonso, siendo Julián el único hijo de Maribel Guardia.

A la muerte de su famoso padre, mucho se especuló sobre la herencia que los hijos del cantante recibirían, sobre todo en cuestión monetaria y fue en octubre de 2015 que la última esposa de Joan Sebastian hizo un reclamo ante un Juzgado Civil Familiar de Morelos.

De acuerdo a diversos reportes, Joan Sebastian habría dejado una herencia de alrededor de 5 millones de dólares con propiedades en Guerrero, Morelos, Veracruz y Michoacán, además de un acervo musical que comprendía 40 años de carrera del hijo pródigo de Juliantla, Guerrero.

Sin embargo, para los hijos de Figueroa la división de los bienes que el Cantautor del Pueblo habría dejado ha sido complicada y ha traído consigo roses entre los hijos y ex parejas del cantante, incluso de manera mediática donde se han dado declaraciones de desconocimiento pues en algún momento de 2018, José Manuel Figueroa llegó a decir que Julián no era su hermano luego de que el joven asegurará que Joan Sebastian había muerto en sus brazos.

“No voy a cambiar ni a pedir una disculpa por algo que es una realidad, Maribel Guardia no es mi mamá así como Julián no es hijo de Teresa.” asestó el cantautor para medios de comunicación en CDMX durante 2018 pero no se contuvo y habló sobre la carrera cinematográfica de Guardia.

Así como Maribel hizo películas con Rafael Inclán, Alfonso Zayas y más en la época de las ficheras, mi mamá estaba educandose como Maestra de Lenguas. Es una mujer de universidad, entonces, bueno.

No sé sabe si la relación entre los hermanos pudo solucionarse antes del fallecimiento del joven cantante que dejó una viuda y un hijo menor de edad.

Maribel Guardia destacó que Julián Figueroa fue abordado por una fan, "y ella no se midió" (Foto: Instagram)

Sus romances

Julián Figueroa contrajo nupcias en 2017 con su pareja Imelda Garza Tuñón, con quien inició una relación en 2013 y a quién llamó, junto a su hijo, su único gran amor. La pareja celebró en noviembre cinco años de matrimonio con varias postales publicadas en redes sociales donde presumían su vida familiar.

