Muerte de Julián Figueroa minuto a minuto: un infarto le habría quitado la vida, según primeros reportes

Su cuerpo no presentaba signos de violencia

Pese a que no se ha esclarecido la causa del fallecimiento, información preliminar compartida por el periodista Gustavo Adolfo Infante detalló que Julián Figueroa fue encontrado sin vida en su habitación. Aparentemente, murió cuando no había nadie más en la residencia y no había indicios de que se hubiera cometido algún acto de violencia en su contra.