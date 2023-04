Cuáles son las peores marcas de hot cakes para menores, según Profeco

La Profeco anunció las marcas de harinas de hot cakes que no son buenas para los niños (Fotografía: Pexels)

Los Hot Cakes son uno de los platillos favoritos de los niños para desayunar, se acompañan con fruta, mermeladas de todos sabores y colores o con mantequilla, sin embargo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó una lista de las marcas de harina para este platillo que no son recomendables para los pequeños porque contienen edulcorantes.

Fue en la Revista del Consumidor donde la Profeco dio a conocer las marcas que contienen este tipo de endulzante no calórico y se tratan de:

Clementina: para hot cakes y waffles que es una presentación libre de gluten, su precio se sitúa entre los 90 y 130 pesos.

D´meals: la cual es una harina de azucar añadida que está endulzada con Splenda, que es uno de los endulcorantes con mayor popularidad. Su precio es de aproximadamente 48 pesos en su presentación de 968 gramos.

Healthy Brand: específicamente en su presentación Keto Mix, que, de acuerdo con la publicidad del producto no contiene lácteos. Se venda en 300 pesos por cada 300 gramos de harina.

La Morisca: se trata de una harina que está preparada con Splenda y no contiene azúcares añadidos. Tiene un costo de 114 pesos aproximadamente por cada 500 gramos.

Morama: es una harina para hot cakes keto que tiene distintas presentaciones de sabores, no contiene azúcar y su precio oscila entre los 55 y 80 pesos.

Pronto light: una de las harinas para hot cakes más conocidas del mercado, sin embargo cabe destacar que la Profeco sólo indicó que la presentación “ligera” es la única que no es apta para los menores de edad. Tiene un costo de 40 pesos, en su presentación de 800 gramos.

Tasty DBS: harina a base de trigo que está preparada sin azúcar, pero contiene edulcorantes. Es una marca dedicada a productos para personas diabpeticas, tiene un costo de entre 100 y 120 pesos por cad 30 gramos.

True Amaranto: Contiene amaranto y harina de trigo, sin embargo no contiene azúcares. La presentación de 350 gramos tiene un precio de entre 60 y 70 pesos.

Estas son las marcas de harina de hot cakes que la Profeco catalogó como no aptas para el consumo de los menores de edad (Captura)

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para llegar a esta recomendación sobre el consumo de harinas de hot cakes y el peligro que pueden tener si son suminstradas a los niños, se realizó un estudio y análisis a 52 productos distintos.

Durante la evaluación se revisó el ciumplimiento de las normas de etiquetado, envasado y sobre el contenido de las harinas de trigo para hot cakes. Todas fueron sometidas a las pruebas para contenido energético, grasa, proteínas, carbohidratos y azúcares.

Tras esta evaluación la Procuraduría Federal del Consumidor informó, con anterioridad, que la gran mayoría de estos productos reprobó en algunas de las pruebas para definir su calidad.

Otras marcas de harinas de hot cakes serán retiradas de lmercado por contenido engañoso (Fotografía: Pexels)

Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, dijo que algunas marcas no cumplen con las normas de etiquetado, contienen publicidad engañosa, no cumplen con la calidad necesaria para las harinas o en el envasado, también presentan frases que no pueden ser comprobadas como que son “deliciosas” o “esponjosas” o contienen instrucciones en inglés.

Otra marcas, que serán retiradas del mercado sin poder enmendar la irregularidad, serán aquellas que tienen más o menos contenido del que realmente contienen. De Acuerdo con la Profeco sólo se permite un 3% de margen de error.

Las marcas que recaen en un problema de contenido son Quaker, con un costo de 50 a 55 pesos, Gamesa Select con un precio de entre 60 y 65 pesos en su presentación de 800 gramos (esta marca anteriormente se llamaba Aunt Jemima), Gamesa Tradicional, Pronto de 800 gramos y con un costo de 50 pesos aproximadamente y por último la Pronto, pero en su participación premezclada con un precio de 30 pesos por 180 gramos.