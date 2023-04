Cofepris alertó sobre irregularidades en venta de medicamentos en línea

La Cofepris alertó sobre venta de medicamentos en línea (Getty Images)

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) realizó un operativo de vigilancia sanitaria en páginas, plataformas y aplicaciones que venden insumos para salud. Detectó anomalías en la venta de medicamentos en línea en siete farmacias.

Los negocios sobre los cuales la Cofepris alertó este 5 de abril tienen irregularidades sanitarias y operan sin aviso de funcionamiento. En específico detectaron falta de documentos para operar y opacidad respecto a la forma en la que almacenan y conservan los productos médicos.

“Se desconoce cómo operan en cuanto a las condiciones de almacenaje y conservación de productos médicos que distribuyen en línea, mismos que carecen de la documentación sanitaria requerida.”, indicó la Cofepris en un comunicado emitido este 5 de abril.

Cofepris detectó siete farmacias irregulares en línea que operan en México (Getty Images)

Las farmacias en línea donde se detectaron irregularides son las siguientes:

- Industrial Supplies de México

- Meraki Store360

- Medics 360

- Estetoscopios Puebla, Noortropics México

- Access Pharma

- Suministros Biomédicos Gdl

La Cofepris añadió a la lista de distribuidores irregulares a farmacias físicas también (Getty Images)

La Cofepris señaló que comprar productos en estas plataformas es riesgoso para la salud porque podrían comercializar y utilizar medicamentos fuera de las normas y de los estándares sanitarios establecidos.

Estos distribuidores irregulares que comercializan productos médicos en línea se sumaron a una lista de establecimientos físicos del mismo giro. En esta ocasión agregó 18 farmacias con ubicación física al listado de distribuidores de medicamentos que no cumplen con la regulación sanitaria.

En total se añadieron cuatro distribuidores que se encuentran de manera física en Nuevo León, tres en la Ciudad de México, uno en Aguascalientes, uno en Guanajuato, uno en San Luis Potosí y uno en Tabasco. Entre las irregularidades que la Cofepris detectó están haber entregado documentación apócrifa a la autoridad sanitaria y haber registrado un domicilio que está deshabitado.

La Cofepris detectó irregularidades en la distribución de medicamentos como no contar con aviso de funcionamiento (REUTERS/Srdjan Zivulovic)

Comercializadora Reyalsa es uno de los establecimientos que presentaron documentos apócrifos ante la Cofepris.

La lista completa está compuesta por 102 distribuidores de medicamentos que no cumplen con la regulación sanitaria. Las principales anomalías son no contar con aviso de funcionamiento, operar a pesar de haber dado de baja el aviso de funcionamiento, no contar con forma de constatar las condiciones sanitarias del establecimiento, así como la falta de correspondencia entre las actividad y el giro declarado en el aviso de funcionamiento.

Cómo detectar medicamentos falsificados, según la Cofepris

Uno de los riesgos de comprar medicamentos en establecimientos irregulares es adquirir productos falsificados. Para evitar consumir productos irregulares, es recomendable prestar atención a los siguientes elementos:

- Presentación: la carátula principal del producto puede pone en evidencia su falsedad pues las leyendas y recomendaciones de cómo ingerir el medicamento pueden tener características anormales.

- Sellos de seguridad: cada medicamento tiene sellos para proteger su contenido, si éstos están rotos o no corresponden a la presentación original del medicamento, podrían ser falsos.

Cofepris detectó medicamentos falsificados (Cofepris)

- Fecha de caducidad: aunque en las cajas de los medicamentos venga una fecha adecuada para el consumo del medicamento, ésta debe de coincidir con la información del lote, pues en ella se debe de transparentar la información al usuario.

Algunos medicamentos específicos con los que deberías poner más atención al adquirirlos están Buscapina, Neo-Melumbrina, Primotestón depot testosterona, Rivotril (Clonazepam), Estomaquil Higia, Novovartalon e Inhepar. En diciembre de 2022, las farmaceúticas que producen estos insumos denunciaron ante la Cofepris que detectaron que sus productos están siendo falsificados, por lo que es importante que los consumidores estén atentos a los indicadores antes mencionados para evitar comprar estas versiones falsas.

Cabe señalar, que la Cofepris detectó también un caso de falsificación en dispositivos médicos ortopédicos. Se trata de ocho tipos de dispositivos médicos fueron distribuidos con la supuesta pertenencia a la marca Human Tech Spine GmbH.