Estadio Alfonso Lastras registró pelea de la afición durante el San Luis vs Mazatlán

Durante el San Luis vs Mazatlán hubo disturbios en las gradas del estadio

La violencia en el futbol mexicano volvió a adueñarse de las gradas de un estadio de la Liga MX, en esta ocasión el recinto del Alfonso Lastras fue el protagonista de un conato de bronca durante el partido de Atlético de San Luis contra Mazatlán, juego correspondiente a la Jornada 13 de la Liga MX.

Mientras se estaba llevando a cabo las acciones en el área de juego, al segundo tiempo del partido, un grupo de aficionados empezó un disturbio desde las gradas del recinto, los fanáticos que estaban alrededor de la zona no desaprovecharon la oportunidad y grabaron cómo se desarrolló la pelea.

Aunque no se dio a conocer cuál fue el origen de la pelea, en las imágenes que se compartieron en redes sociales se apreció cómo unos fanáticos de San Luis causaron la movilización de los elementos de seguridad y el desplazamiento del resto de los aficionados que estaban alrededor de la pelea.

Durante el partido de San Luis vs Mazatlán la afición protagonizó una pelea en las gradas (Twitter/ @PressPortmx)

Las personas implicadas empezaron a intercambiar palabras hasta que la conversación subió de tono y llegó la amenaza de golpes, aunque no se dio a conocer cómo llegaron hasta ese punto, se observó como los elementos de seguridad del estadio intentaron calmar la situación.

Los implicados portaban la camiseta del equipo local, por lo que ellos habrían iniciado la discusión. En las imágenes se observa que una persona que portaba la playera de San Luis empezó a golpear a otra y la tiró al piso, personas alrededor intentaron detener la riña pero solo provocaron mayores disturbios ya que empezaron a arrojar vasos de cerveza.

También se alcanza a apreciar que algunos asistentes que estaban cerca de la riña tenían la camiseta del conjunto visitante, por lo que empezaron a replegarse y alejarse de la discusión.

Denunciaron violencia en el estadio del Atlético de San Luis (Twitter/ @AlvelaisPerez)

Los elementos de seguridad privada del estadio empezaron a acercarse a la zona para desalojar del lugar a quienes iniciaron la pelea, pero en su trayecto también fueron agredidos por fanáticos que estaban protegiendo a los involucrados en los disturbios.

Una vez que las personas que empezaron la discusión se acercaron a la salida del estadio Alfonso Lastras nuevamente hubo un disturbio y se golpearon nuevamente, en esta ocasión los policías también intercambiaron golpes pues fueron agredidos.

Dichas imágenes se viralizaron en redes sociales, por lo que los fanáticos reaccionaron a tales hechos, lamentaron que pese a la implementación del Fan ID sigan ocurriendo este tipo de cosas.

La afición lamentó que los hechos violentos sigan en el futbol mexicano (Twitter/ @Antonio97714971)

“Lo que se vivió hoy por la tarde en el estadio Alfonso lastras... Es una porquería la seguridad privada que tienen no pueden controlar a los aficionados, si no son en montón... Y aparte de que la riegan, también se ponen contra la guardia civil” y “luego dicen que los taurinos somos violentos… así las cosas en el mediocre, corrupto y violento fútbol… IMÁGENES del Alfonso Lastras seguro la @FMF no hará nada”, fueron algunos de los comentarios que surgieron.

Los elementos de seguridad privada del estadio empezaron a acercarse a la zona para desalojar del lugar a quienes iniciaron la pelea (Twitter/@Antonio97714971)

Los aficionados pidieron que se identificara a los agresores con la ayuda del Fan ID. En 2022, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) aprobó la implementación de un sistema de identificación único para todos los fans que van a los estadios a ver los partidos de la Liga MX.

Fue en este Clausura 2023 que el Fan ID empezó a implementarse en algunos recintos del país, pero será a partir de la Jornada 10 del torneo que este registro se volvió obligatorio en la mayoría de los estadios en los que compiten los clubes de la Primera División de México, en el caso del estadio del Atlético de San Luis no es la excepción.