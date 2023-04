Canelo criticó la mentalidad de los deportistas mexicanos: “Creen que con puro talento puedes llegar”

(Foto: Instagram/canelo)

Para el multicampeón de boxeo, Saúl Canelo Álvarez, la gran mayoría de los deportistas profesionales de México no estén dispuestos a realizar sacrificios para buscar metas grandes y se queden en zona de confort.

Así lo afirmó este viernes durante la transmisión de Twitch “El Olímpo” del futbolista del LA Galaxy de la MLS, Javier Chicharito Hernández. El púgil señaló que hay boxeadores y futbolistas con nivel, pero no tienen la mentalidad y hambre para trascender a nivel internacional.

“Hay gente que tiene calidad como no te imaginas, pero no están dispuestos a tomar el sacrificio y creen que con puro talento puedes llegar, pero quizá puedes llegar a un punto, pero te convierte en mediocre, porque llegas a cierto nivel y ya no subes, ni estás dispuesto a tomar riesgos o sacrificios para llegar más allá. Hay muchos futbolistas buenos y muchos boxeadores y campeones mundiales, pero hasta ahí”

Canelo señaló que un futbolista o un boxeador no pueden trascender si solo están bien físicamente, pero no mentalmente, pues “no haces nada” en la cancha o en el ring.

(Captura de pantalla: Twich)

“Si no viene de la mano con una mentalidad fuerte estás fuera. Puedes tener todo, pero si no tienes mentalidad fuerte todo conlleva a algo que te arropa buenas, malas, caídas y si no sabes manejarlo, pues te ching*s”

“Si ves la historia en el deporte, los mexicanos tienen talento. Y en otros países que salen igual adelante. Hay muchos mexicanos y paisanos chingones. A cualquier país que vas hay paisanos”, destacó.

Álvarez continuará su trabajo desde California, Estados Unidos, antes de viajar a Guadalajara, Jalisco, para la recta final de su preparación previa a su pelea del próximo 6 de mayo, en las 168 libras, ante el británico John Rayder, en el estadio de las Chivas.

Esta será la primera pelea de Canelo (58-2-2, 39 Ko’s) en México desde que derrotó al boricua Kermit Cintrón en noviembre de 2011 en la Monumental Plaza de Toros México.

Actualmente el mexicano, considerado de los mejores peleadores libra por libra del mundo, es campeón indiscutido de los Supermedianos, por lo que pondría en riesgo ante Ryder los títulos de la Asociación Mundial de Boxeo, Consejo Mundial de Boxeo, Federación Internacional de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo.

Solo piensa en la revancha con Bivol

Saúl "Canelo" Álvarez intenta golpear a Dmitry Bivol en la pelea por el título mundial semicompleto. T-Mobile, Las Vegas, Nevada, EEUU. 7 de mayo de 2022. CREDITO OBLIGADO USA TODAY/Joe Camporeale

Aunque Saúl reconoció la gran exhibición que dio el mexicoestadounidense David Benavidez frante a Caleb Plant, para el tapatío es más atractivo una revancha con el ruso Dimitry Bivol, con quien perdió el año pasado en las 175 libras.

Y es que tras retener el campeonato interino de las 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en teoría, Benavidez sería el retador para Canelo, razón por la que muchos aseguran que esta evitando un combate.

“Dicen que tengo miedo, pero no le temo a nadie y no evado a ningún peleador. Benavidez no me aporta nada” dijo en entrevista para World Boxing News. “Díganme con qué campeón han peleado antes. Yo le gané a todos los campeones de la división”.

“No se descarta ninguna pelea en mi carrera. Todos saben el objetivo que tengo enfrente. Veremos en el futuro”, dijo Canelo ante los micrófonos de ESPN Digital.

“Si Dios quiere”, el combate se podría realizar en septiembre próximo. Incluso, en las 175 libras, categoría de Bivol y no en las 168 donde el mexicano es el rey.

“En las mismas libras, 175. Si no van a empezar a ch..., ¡ah lo bajó, por eso perdió! Pero no dicen cuando subí”

“Canelo” Álvarez he tenido una trayectoria notable en el boxeo profesional, pero solo tres de esas peleas, han sido contra oponentes mexicanos: Julio César Chávez en 2017, Alfredo Ángulo en 2014 y Alfonso Gómez en 2011.