Por qué Paola Suárez, de Las Pérdidas, dividió opiniones de la comunidad LGBT+ tras ataque transfóbico

La integrante de Las Perdidas dividió opiniones de la comunidad LGBT+ (Foto: Instagram/@paolitasuarez28)

Luego de que personal de uno de los hoteles más famosos de Acapulco, Guerrero, le solicitará a Paola Suárez, de Las Perdidas, que se retirara de sus instalaciones luego de darle un beso a su pareja, siendo señalado como un acto discriminatorio y viralizado en redes sociales puesto que estaba haciendo una transmisión en vivo cuando ocurrió, la comunidad LGBT+ se ha dividiendo en posturas tras la decisión tomada por la influencer.

“Hola compadres, ¿cómo están? Yo aquí un poquito triste porque me acaban de sacar de la alberca de aquí del Hotel Emporio porque me estaba besando con mi novio. Entonces, siento una tristeza horrible porque yo ya he venido tres veces a este hotel, nunca me había pasado esto y de repente llega una gerente de barra, de donde estaba tomando ahí en la alberca, y me dice que no está permitido que nos besemos en la alberca y le digo ‘¿Cómo que no está permitido?’, dice que no y pues me enojo pero no me dijo su nombre”, expresó tras el acto transfóbico.

Sin embargo, la gran viralización del momento en plataformas como TikTok hizo que la cadena hotelera emitiera un comunicado disculpándose con la también empresaria por el momento. Algo que La Perdida aceptó, generando todo tipo de molestia entre sus fans que le habían recomendado dejar su estancia pese a que ya había sido pagada en su totalidad.

La influencer se encontraba grabando una transmisión en vivo para sus redes sociales cuando el personal del famoso alojamiento turístico le solicitó salir de una alberca por “besar a su novio”

El hotel que es uno de los más famosos de dicho destino turístico debido a que ahí se grabó un episodio especial de El Chavo del 8 con Roberto Gómez Bolaños lanzó un comunicado en redes sociales ofreciendo una disculpa a la también youtuber y asegurando que se tomarán medidas preventivas para reforzar su política de inclusión y así evitar futuros altercados y actos disminatorios que pongan en peligro la integridad de personas LGBT+.

“Hoteles Emporio está firmemente comprometido con la igualdad y el respeto hacia todos nuestros huéspedes, sin importar su origen, género, orientación sexual, religión o cualquier otra característica física o personal. Tomaremos las acciones necesarias para reforzar nuestra política de inclusión . Este incidente fue una acción de un colaborador que no representa la política de la empresa. Expresamos una disculpa por el incidente ocurrido a nuestra huésped Paola Suárez durante su estancia en nuestro hotel en Acapulco”, explicó la cadena.

Comunicado de "Hotel Emporio Acapulco" sobre caso de Paola Suárez (Foto: Twitter/@hotlesemporiomx)

La famosa amiga de las otras Perdidas, Wendy Guevara y Kimberly Irene La Más Preciosa, aceptó las disculpas de Hotel Emporio dividiendo las opinión de sus seguidores y la comunidad LGBT+ puesto que más de uno condenó que no mostrara una postura en contra del acto transfóbico que le había ocurrido, ya que en dicha sede hotelera de Acapulco ya se habían reportado más casos de discriminación en contra de la comunidad.

“No puede decir ‘Sí’ como si lo que te pasó no fuera importante o se arreglara con un simple postre y comunicado”. “Lamento mucho lo que te pasó y me rompió el corazón cuando te vi llorar y salir de la alberca, pero no debiste decir que sí a esa supuesta disculpa que solo busca limpiar su imagen como en el pasado”. “Yo creo que sí fue bueno que lo aceptara y no se fuera, porque nadie está notando que el resistir y mostrarse fuerte también es un acto de protesta que demuestra que los que se van son ellos, nosotros no tenemos porqué seguir escondiendonos”, reaccionaron.

"Testimonio de Paola Suárez tras acto discriminatorio"

De momento, Paola Suárez no ha dado mayor información y detalles sobre la conversación que tuvo con el famoso hotel de Acapulco, así como una respuesta a las quejas que sus fans han externado tras la viralización de su caso.