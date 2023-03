Pati Chapoy contó cómo festejó su fiesta de XV años y si Pedro Sola fue su chambelán

Así lucía la conductora en su juventud (Fotos: Instagram/@patichapoy)

Pati Chapoy es considerada como el rostro del espectáculo mexicano, pues la periodista y su exitoso programa de televisión, Ventaneando, han formado toda una industria de cómo ser el conductor entre las grandes estrellas y el público. Pese a ser una figura de renombre, los aspectos de su vida personal se han mantenido lejos de ser conocidos por su audiencia, como el saber cómo fue su fiesta de XV años.

Yordi Rosado fue el famoso encargado de preguntar sobre el pasado de La Reina del Espectáculo Mexicano, quien en su canal de YouTube se sinceró sobre el evento social que toda mujer de décadas pasadas soñó tener. Aunque para ella la fiesta no era tan importante, por lo que fue de lo menos clásico que se podría pensar.

“Mis tíos organizaron mi fiesta de XV años, pero fue muy familiar el asunto, no que ahora hagan producciones así como si fuera un súper show. Pero antes no era ni un poco así; la tía llevaba el pastel, otro llevaba los sandwiches, pero todo ya es muy diferente”, inició la periodista.

Hay muy pocas fotos públicas de Pati Chapoy en su juventud FOTO: Twitter@Alaingitano

La presentadora de TV Azteca aseguró que su fiesta de XV años no fue acorde a lo que en ese momento se estaba acostumbrado, pues al haber elegido que todo fuera más familiar que social, tuvo la libertad para escoger su vestido, la música que bailaría e incluso si quería o no tener los clásicos chambelanes.

“No, eso es una aburrición (el vals), de verdad eso es horrendo. La verdad fue muy simple, mi papá que trabajaba en una tienda de botones, su jefe también tenía una fábrica de telas y él le dijo ‘Que tu hija elija qué tipo de tela quiere para el vestido’. Yo dije ‘Amarilla’, me la mandó y mi abuela me llevó con una costurera en Azcapotzalco a que lo hiciera y quedó”, agregó.

Los famosos conductores compartieron su experiencia en su programa "Ventaneando" (Foto: Twitter)

Asegurando una vez más que ella y el baile no son tan buenos amigos, la presentadora de Ventaneando detalló: “Yo ni sabía bailar, ni nada. Dije ‘A mí me cae muy bien el hermano de la tía fulana tal’ y pues que venga. Ella que era un encanto lo trajo y pues bailamos cualquier babosada, ni siquiera juntitos porque era la época del clásico twist, que parecía que solo movías las manos. ¿Quiénes fueron? Solo los primos, fue un pachangón”, finalizó.

Aunque Pati Chapoy y Pedro Sola mantienen una gran amistad que ha durado una gran cantidad de años y tiene casi la misma edad (ella 73 y él 76), la conductora aseguró que no por eso fue su chambelán, aunque Yordi Rosado no dudó en bromear sobre la posibilidad de que la famosa dupla de televisión hubiera tenido un momento íntimo en su juventud.

Otros momentos íntimos de la vida de Pati Chapoy

La famosa periodista inició en el programa "El Mundo del Espectáculo" (Foto: Twitter/@carlo-mext)

La presentadora de televisión también confesó cómo terminó estudiando periodismo, pese a que tenía en mente más de una profesión, siendo su hermana pieza clave para su decisión, ya que ella la motivaba a realizar todo tipo de cosas, como cuidar a un bebé de una trapesista para poder entrar al circo o vender fierro viejo para poder obtener entradas para el cine.

“Estuve en una escuela de monjas durante dos años, desde ahí mi rutina es pararme entre cinco y seis de la mañana, medito unos 45 minutos, salgo a la calle a caminar, me baño, desayuno, veo que pendientes hay y me voy a trabajar. Pero cuando yo tenía unos seis años, viviendo en Torreón, solo comía una sopa y carne, pero yo masticaba, me sacaba el bocado y lo ponía debajo de la mesa, pero cuando obtuve mis ingresos decidí ser vegetariana”, confesó.