Paola Suárez, de Las Pérdidas, rompió en llanto tras acto transfóbico en famoso hotel de Acapulco

La influencer rompió en llanto (Foto: TikTok)

Luego de que un video se hiciera viral en redes sociales y les diera fama nacional, Las Pérdidas se han convertido en un grupo de influencers trans que han revolucionado internet. Por ello, todo lo relacionado a ellas toma gran importancia, como un reciente acto discriminatorio que sufrió Paola Suárez, desde un famoso hotel ubicado en la bahía más famosa de México, Acapulco.

La influencer se encontraba en las instalaciones del Hotel Emporio, uno de los más famosos de dicho destino turístico debido a que ahí se grabó un episodio especial de El Chavo del 8, y realizaba una transmisión en vivo para sus redes sociales cuando el personal del famoso alojamiento le solicitó abandonar la alberca debido a que se había besado con su novio y una tercera persona emitió una queja por ello.

Tras la molestia de la también empresaria, Paola Suárez solicitó su cuenta para retirarse y así evitar problemas, pero más huéspedes comenzaron a pedirle que se quedara y no les diera gusto a los trabajadores del famoso hotel ya que estaban cometiendo un acto de discriminación y transfobia. Situación por la que rompió en llanto y se viralizó en redes sociales.

En medio de “No te salgas”, “Ahora haste la ‘pérdida’”, comensales apoyaron a la famosa influencer LGBT+, algo por lo que después de romper en llanto durante su live, recurrió a su cuenta de Instagram para detallar más sobre lo ocurrido.

“Hola compadres, ¿cómo están? Yo aquí un poquito triste porque me acaban de sacar de la alberca de aquí del Hotel Emporio porque me estaba besando con mi novio. Entonces, siento una tristeza horrible porque yo ya he venido tres veces a este hotel, nunca me había pasado esto y de repente llega una gerente de barra, de donde estaba tomando ahí en la alberca, y me dice que no está permitido que nos besemos en la alberca y le digo ‘¿Cómo que no está permitido?’, dice que no y pues me enojo pero no me dijo su nombre”, inició.

La influencer aseguró que aún le quedan días pagados en el hotel (Foto: Instagram)

Aunque de momento, el famoso hotel de Acapulco no ha emitido algún tipo de comunicado, internautas, aliados LGBT+ e integrantes de la comunidad han inundado las redes sociales de la empresa con reclamos y solicitudes para que el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación -CONAPRED- intervenga y se les otorgue algún tipo de sanción, pues no es el primer reporte de un acto homofóbico o transfóbico que se denuncia desde dicho destino turístico de la famosa bahía ubicada en el estado de Guerrero.

“Ya lo que hice fue salirme de la alberca, me vine para el cuarto y ya, no quise pelear. Es lunes 27 de marzo, tengo estancia hasta el 31 del mismo mes, a ver cómo lo sobrellevo porque me gusta mucho venir a este hotel, pero se me hizo súper mala onda del chavo ese, pero bueno”, finalizó la influencer en medio del llanto.

Tras el gran alcance que ha tenido el video y los testimonios de la famosa integrante de Las Pérdidas, miles de internautas también le han ofrecido palabras de consuelo e incluso solicitado que deje Hotel Emporio, pues lo relatado en su video indicaría que aún tiene más días pagados para su estadía y temen que algo similar le pueda ocurrir tras hacer la denuncia pública.

Los fans de la influencer han mandado mensajes de apoyo (Foto: Instagram/@paolitasuarez28)

“Pao no estás sola y lo ideal sería que dejes ese lugar transfóbico porque después de acusarlos tu vida podría estar en peligro”. “Ese lugar ya tiene fama de no ser un buen aliado LGBT+, que cierren esa porquería por hacer ese tipo de cosas”. “Queremos el nombre y la renuncia del transfóbico que hizo eso, sino vamos todos contra el hotel y demostremos que una mujer trans puede besar a su pareja como cualquier otra mujer”, reaccionaron.