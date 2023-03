Familiares de Lucha Villa desmintieron muerte de la cantante

Pocos saben que la estrella chihuahuense tuvo dismorfia corporal, pues consideraba que sus caderas, cintura, peso y estatura eran sus más grandes defectos. (Foto: Facebook/Lucha Villa "La Grandota de Camargo")

Lucha Villa se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales durante las últimas horas del lunes 27 de marzo por rumores sobre su supuesto deceso. Y es que tras la repentina partida de Irma Serrano La Tigresa, Ignacio López Tarso, Rebecca Jones y Xavier López Chabelo, muchos internautas han externado su preocupación por las estrellas más longevas del medio del espectáculo nacional desatando rumores sobre sus respectivos estados de salud.

Te puede interesar: ¿Se van de tres en tres? Chabelo rompió el mito urbano

Fue bajo este contexto que comenzó a murmurarse en internet el presunto fallecimiento de Lucha Villa. Por esa razón, María José Rengifo recurrió a su cuenta de Facebook para desmentir el deceso de su madre, compartir detalles sobre su estado de salud y arremeter en contra de aquellos que originan especulaciones tan delicadas.

Sus canciones más escuchadas en Spotify son No discutamos, Ya no me interesas, Tú a mí no me hundes, Amémonos y Amanecí en tus brazos. (Foto: Twitter/@LuchaVilla_)

Queridos amigos y fans, bonita noche. Por aquí saludándolos y desmintiendo la noticia que está circulando acerca de mi mamá, nuestra Grandota. Es mentira, ella está con nosotros y bien, gracias a Dios.

“Gente sin escrúpulos y aparentemente sin nada que hacer, periodistas y personas que ni siquiera se toman la molestia de asegurar con seriedad. Como siempre... Tengan por seguro que una noticia así, se les comunicaría personalmente por este medio o cualquiera de nosotros. Gracias a todos por su preocupación y su gran cariño”, declaró María José en Facebook.

(Foto: Twitter/@CinetecaMexico)

María José Rengifo no fue la única familiar de la estrella mexicana que desmintió la información, también lo hizo su sobrina Damiana Villa en entrevista con el periodista Caleb Ordoñez Talavera: “Afortunadamente me confirmó que su tía está bien. Fueron falsos chismes (aunque me aseguraban que era confirmado) de la muerte de nuestra amada Lucha Villa. Ella se encuentra en su rancho de San Luís Potosí bien cuidada y su salud en orden”, tuiteó.

Te puede interesar: Chabelo y otros famosos mexicanos que murieron en marzo

(Foto Facebook)

Información en desarrollo...