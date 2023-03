Por qué Martinoli recordó al Tata Martino durante el México vs Jamaica

Ante el mal funcionamiento de México contra Jamaica en la Liga de Naciones de la Concacaf, el cronista deportivo insinuó que la situación del combinado tricolor no ha mejorado.

Diego Martín Cocca sorteó su primera prueba como entrenador de la selección mexicana en el Estadio Azteca. Jamaica fue su último rival en la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf y aunque se presentó como favorito, los Reggae Boyz complicaron el trámite y comprometieron momentáneamente el pase del Tricolor al Final Four. Al respecto, durante la emisión, Christian Martinoli recordó a Gerardo Martino.

Te puede interesar: México vs Jamaica: cuándo y dónde ver el debut de Diego Cocca en el Estadio Azteca

México fue sorprendido en los primeros instantes del encuentro. En el minuto 7, Bobby Reid tuvo el atrevimiento de disparar al arco desde afuera del área y pudo doblegar el arco de Guillermo Ochoa. Desde ese momento, el combinado antillano tomó mayor protagonismo en el terreno de juego y gozó de la mayor cantidad de oportunidades a la ofensiva.

La defensa de la selección lució inoperante y en un despliegue riesgoso, los de Jamaica estuvieron a punto de aumentar la ventaja a dos goles. En ese momento, frustrado por la reacción de los seleccionados, Martinoli recordó cuando la afición pedía la salida del Tata Martino por el mal funcionamiento del combinado absoluto.

Para Martinoli, la selección de Gerardo Martino y Diego Cocca no tiene diferentes estilos de juego (REUTERS/Matthew Childs)

“Arranca Lowe. Filtra Jamal. Tiene la bola. Viene el segundo con un ¡disparo! Termina siendo centro de Jamal, por poco la engancha. ¡Madre mía! Que se vaya Martino, doctor”, expresó mientras el resto de los cronistas presentes en su mesa respondió que ya no se encontraba al frente. “No. No. Ya se fue”, fue la respuesta de Luis García, Zague y Jorge Campos.

Te puede interesar: Henry Martín no viajó a Surinam con la Selección Mexicana

La jugada escandalizó a Martinoli por la formación defensiva. Aunque en el contragolpe se desarrolló en igualdad de condiciones, los cuatro ofensivos se distribuyeron mejor que los defensores. En ese sentido, uno de los atacantes de Jamaica ingresó al área en soledad, pero su mala técnica a la hora de definir le impidió marcar el tanto de la ventaja.

Y es que en los dos encuentros de su presentación oficial, los pupilos de Diego Cocca no lograron convencer a la afición. Aunque con la victoria ante Surinam y el empate en el Estadio Azteca aseguró su presencia en el Final Four, los resultados no fueron tan contundentes tomando en cuenta a los rivales de la confederación.

Orbelín Pineda fue el encargado de anotar el primer gol del empate para México (REUTERS/Raquel Cunha)

David Faitelson dio a conocer su opinión en las redes sociales y luego de catalogar al equipo como una “caricatura”, escribió que el futbol mexicano ha tocado fondo y Diego Cocca deberá realizar una reconstrucción absoluta de su plantel para poder obtener los resultados deseados en su proyecto.

Te puede interesar: Qué dijo Diego Cocca tras su debut como entrenador de la selección mexicana

Otra de las voces que se sumó a la crítica fue la de Javier Alarcón. Por medio de su cuenta verificada de Twitter identificada como @Javier_Alarcon, escribió que “De Qatar a hoy, 97 días después, el mismo mediocre nivel de la selección mexicana de futbol”.

¿Cómo fue el empate de México ante Jamaica?

Luego de la anotación en contra, Orbelín Pineda consiguió emparejar las acciones después de 10 minutos y la ofensiva mexicana gozó de mayor presencia, aunque sin poner en gran riesgo a la portería rival. El empate a un gol por bando se mantuvo vigente durante los siguientes minutos, pero una polémica jugada en el área de Guillermo Ochoa finalizó con un autogol de Edson Álvarez.

México finalizó en la cabeza del Grupo A y aseguró su presencia en la Liga de Naciones de la Concacaf (REUTERS/Raquel Cunha)

Jamaica se volvió a poner al frente en el marcador después de que se reanudó el encuentro. No obstante, en el tiempo agregado antes del descanso, México se hizo presente en la pizarra gracias a una anotación de Hirving Lozano por la vía del penal. Desde ese momento el marcador no tuvo ninguna otra modificación.

Con el empate, México consolidó ocho unidades en el certamen y Cocca deberá preparar su participación en la ronda final del torneo. No obstante, antes encaminará un amistoso en contra de los Estados Unidos que será una prueba más para medir su capacidad al frente del combinado nacional.