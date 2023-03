Belinda sufrió brutal altercado con un fan durante show en vivo: “Me lastimó”

El brutal altercado que sufrió Belinda con un fan durante show en vivo: “Me lastimó”

El nombre de Belinda se convirtió en tendencia nacional luego de que videos virales en redes sociales mostrara el momento en el que un fan brincó la valla de seguridad que la separaba de más de 2 mil personas para las que cantaba en la Feria de las Fresas Irapuato 2023, causándole gran angustia y molestares físicos.

Te puede interesar: Cazzu explotó ante preguntas sobre Belinda y El Sapito: “Deberían ser más creativos”

La popular cantante pop se encontraba presentado sus más grandes éxitos musicales con un look rojo de látex, que acompañó con unas deslumbrantes botas plateadas que tenían su nombre personalizado. Sin embargo, el fanático, del cual se desconocen más datos personales, burló al amplio equipo de seguridad con el que contaba, tomándola de sorpresa y provocándole un gran susto que su rostro y ella misma confirmó en su cuenta de Instagram.

El seguidor trataba de abrazarla, mientras miembros del equipo de manera casi inmediata lo comenzaron a retirar con jaloneos y gran fuerza. Algo por lo que más se esmeró a la también actriz, quien pedía que lo soltaran para que pudiera calmarlo y así librarse de él de una forma mucho más pacífica y que no continuará poniendo en riesgo su integridad, la de él o los guardias.

Las palabras de Belinda a fan que la lastimó despues del altercado

Sin embargo, Belinda emitió unas palabras para su seguidor, luego de que el equipo de seguridad logró bajarlo del escenario: “Denle esto, por favor con mucho cuidado. Cuidado, es más, quédate ahí y te tomas eso, respiras porque casi te da algo. ¡Me asustaste! Yo también te amo”, expresó la cantante previo a revivir su clásico chiste “¿Estas pedito hermoso?”.

Te puede interesar: MasterChef México: Quién será la nueva conductora y los chefs que se integran

Aunque la actriz continuó con su presentación sin complicación alguna, realizó algunos otros chistes e incluso no dejó de sonreír, a través de sus redes sociales habló sobre lo ocurrido, asegurando que sentía molestías físicas de gran impacto y que estaba asustada por lo ocurrido.

“En el concierto de hoy se subió una persona al escenario, casi me tira y me lastimó, además del susto que me lleve. Me duele mucho la espalda”, compartió en sus insta stories la cantante agregando algunos emojis que hacen alusión a la tristeza y oraciones.

Comunicado de la cantante (Foto: Instagram)

Tras la segunda impresión que la intérprete de éxitos pop como En El Amor Hay Que Perdonar, I Love You.. te quiero y En La Obscuridad emitió en su cuenta de Instagram, seguidores han reaccionado en redes sociales de manera negativa hacia casos similares en los que los fans violan los protocolos de seguridad e invaden el espacio del artista. Entre los principales argumentos externaron que la integridad física y mental de los famosos se pone en peligro, tal y como le ocurrió a Belinda.

Te puede interesar: Enrique Guzmán insultó a reporteros por preguntar sobre el supuesto robo a Silvia Pinal

*Información en desarrollo