México vs Jamaica: cuándo y dónde ver el debut de Diego Cocca en el Estadio Azteca

México y Jamaica se disputarán el liderato del Grupo A en la Liga de Naciones de la Concacaf (REUTERS/Edgard Garrido)

Luego de haberse quedado con los primeros tres puntos del año 2023 en la Liga de Naciones de la Concacaf, Diego Cocca realizará su debut ante la afición mexicana en la capital. El nuevo estratega buscará hilar su segunda victoria y comenzar a construir un baluarte en el Coloso de Santa Úrsula para el resto de su proceso en el encuentro contra Jamaica.

Surinam fue el primer reto formal superado por el suplente de Gerardo Tata Martino en la selección mexicana de futbol. Diego Martín Cocca logró quedarse con los tres puntos en calidad de visitante en Paramaribo, pero su primera evaluación ante la afición nacional tendrá lugar en el estadio más importante del futbol mexicano.

Los Reggae boyz llegarán al compromiso después de haberse repartido los puntos con Trinidad y Tobago en un partido amistoso. Sin embargo, buscarán repetir el papel de la última vez que visitaron el territorio nacional, cuando en el torneo rumbo a Qatar 2022 en septiembre de 2021, casi arrebataron el empate al tricolor.

México consiguió una agónica victoria la última vez que enfrentó a Jamaica en el Estadio Azteca (REUTERS/Edgard Garrido)

¿Cuándo y dónde es el debut de Diego Cocca en el México?

Lugar: Estadio Azteca, Santa Úrsula Coapa, Coyoacán, Ciudad de México.

Fecha: domingo 26 de marzo de 2023.

Hora: 18:00 en tiempo del centro de México,

¿Dónde ver el partido de México vs Jamaica en la Liga de Naciones de Concacaf?

Televisión: como es costumbre en encuentros de la selección mexicana de futbol, la señal en vivo del encuentro estará disponible en la señal abierta y de paga. En la primera opción los canales serán el 5, con el equipo de TUDN, así como en Azteca 7 en la voz de Christian Martinoli, Luis García, Zague, Jorge Campos y Carlos Guerrero.

Quienes cuenten con suscripción vigente, también podrán disfrutar la transmisión en vivo del encuentro en el canal exclusivo de TUDN en la señal de paga.

Internet y aplicación: Tanto Azteca Deportes como TUDN contarán con la opción de seguir las acciones desde el Coloso de Santa Úrsula en vivo y en directo. Sin embargo, en el sitio web y aplicación para teléfono móvil de la televisora del Ajusco será totalmente gratis.

Radio: Quienes no cuenten con un dispositivo audiovisual a la hora del encuentro, podrán seguir la crónica en vivo y en directo a través de la radio por medio de las voces de W Deportes en el 96.9 de frecuencia modulada (am) y el 730 de amplitud modulada (am).

México se posicionó como líder provisional de su grupo luego de vencer a Surinam en Paramaribo (Twitter/@FMF)

Cabe mencionar que en el encuentro, mexicanos y jamaiquinos se disputarán el liderato del Grupo A en la Liga de Naciones de la Concacaf. En ese sentido, también buscarán su boleto de acceso a la Copa América, organizada por la Conmebol, que tendrá lugar al interior de los Estados Unidos en el año 2024.

¿Cuál podría ser la alineación de México vs Jamaica?

Luego de haber probado algunos jugadores ante Surinam, Diego Cocca podría hacer algunos cambios para alinear a Guillermo Ochoa en la portería. A César Montes, Néstor Araujo, Jorge Sánchez y Jesús Gallardo en la defensa. El medio campo será ocupado por Edson Álvarez, Luis Chávez y Luis Romo, mientras que Hirving Lozano, Orbelín Pineda y Henry Martin podrían ser los referentes en el ataque.

Diego Cocca buscará su segunda victoria consecutiva en el arranque de su ciclo (REUTERS/Henry Romero)

¿Cuál podría ser la alineación de Jamaica para enfrentar a México?

En tanto, el cuadro de los Reggae Boyz podría estar conformado por Coniah Boyce-Clarke en el arco, así como Javain Brown, Damion Lowe, Amari’i Bell y Dexter Lembikisa en la defensa. El medio campo será defendido por Bobby Reid, Kevon Lambert, Leon Bailey, mientras que los delanteros serán Jamal Lowe y Shamar Nicholson.

Diego Cocca buscará sumar dos victorias consecutivas en su ciclo como seleccionador nacional, aunque deberá mantener la constancia de cara a la disputa del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, certamen al cual no deberá luchar para clasificar debido a que su cuenta con su lugar asegurado.