Por qué Rebecca de Alba no sigue a Ricky Martin en redes

La actriz aseguró que no tiene necesidad de seguir en redes a su ex pareja Ricky Martin (Archivo)

Rebecca de Alba aseguró que no tiene necesidad de seguir en redes sociales a su expareja, el cantante Ricky Martin, porque si en algún momento necesita saber algo acerca del cantante va y le pregunta de manera personal.

“Por nada, si yo quiero saber algo de él directo no tengo que usar una red social”, declaró la actriz en una entrevista que otorgó a los medios durante una visita que tuvo al Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental, ubicado en la segunda sección de Chapultepec.

De Alba detalló que desconoce si el puertorriqueño la sigue en las distintas plataformas digitales porque no está al pendiente de quien forma parte de sus seguidores y quien no. “No estoy tan clavada de quién me sigue, quién me deja de seguir”, afirmó la también modelo.

Sin embargo dejó en claro que no le molesta en lo absoluto que le pregunten sobre Ricky Martin, quien fuera su pareja sentimental aproximadamente por siete años. Consideró que siempre habrá alguna persona que la cuestione sobre el tema.

Rebecca de Alba mantiene sus reservas ante el uso de redes sociales (Foto: Instagram/@masterchefmx)

La actriz dijo que siempre recordará al intérprete de Vuelve con mucho cariño y como alguien muy importante en su vida, además de referirse como un “capítulo muy luminoso de su vida” al tiempo que compartió junto a él, declaraciones que dio durante el Fashion Fest de una conocida tienda departamental.

Ella explicó que tiene una gran preferencia sobre seguir perfiles en redes sociales que tengan una relación con temas sobre el cuidado ambiental, el calentamiento global, animales y su conservación, especialmente sobre los insectos los cuales la apasionan significativamente. La también modelo confesó no seguirle la pista a su expareja en plataformas digitales, sin embargo reveló que hay personas y cuentas a las que no conoce y de cualquier manera las sigue

Rebecca de Alba tiene delimitado de manera clara el papel que juegan las redes sociales en su vida, para ella no tienen gran relevancia por lo que las utiliza poco durante el día, nunca cuando va a comer y si es fin de semana prefiere desconectarse completamente de ellas.

La actriz, quien fuera conductora de MasterChef, tiene reserva por el uso de los gadgets por lo que sólo utiliza los que necesita para su trabajo y para mantenerse en comunicación constante. Ella enfatizó en que no es influencer de ningún tipo, sino únicamente Rebecca.

La pareja mantuvo un romance por aproximadamente 7 años (Photo ® Matt Baron/BEImages)

La historia de amor entre Ricky Martin y Rebecca de Alba inició en la década de los años noventa momento en el que De Alba detalló que se enamoró profundamente de la persona que era el cantante, de su sencillez y su inteligencia, a pesar de que en sus inicios recibieron criticas por la diferencia de edades que se tienen pues ella es seis años mayor que él, reveló la actriz en una entrevista concedida a Yordi Rosado en su canal de YouTube.

Tiempo después ella quedó embarazada del cantante boricua, pero lamentablemente perdieron al bebé, hecho que significó un duro golpe para Ricky Martin, pero que afortunadamente consiguieron superar juntos.

Rebecca de Alba confesó durante la misma entrevista que cuando el puertorriqueño se declaró abiertamente homosexual comenzaron las críticas y los ataques en contra de ella, la señalaron como “una tapadera” y su “socia” porque acordaron que fingirían una historia de amor juntos para que nadie se diera cuenta que los dos eran homosexuales. Acusaciones que la actriz desaprobaba porque tuvo que cuidar todas las vivencias que tuvo con él para que no se mancharan por comentarios sin sentido, reveló.

Después de finalizar su relación la modelo aseguró que mantuvieron siempre una relación de amistad y que todos los malos ratos y las críticas se las tomaron como cualquier otra, es decir, sin sentido y con humor.