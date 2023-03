Mariana Ochoa aseguró que Melissa Galindo “tira la lucha de las mujeres” por denunciar a Kalimba de presunto acoso

(Instagram)

Kalimba sigue en el ojo del huracán luego de que la cantante Melissa Galindo lo denunciara por presuntamente haberla acosado en varias ocasiones y realizado supuestos tocamientos sin su consentimiento.

Ante esta situación, han sido varios los artistas que se han pronunciado al respecto y Mariana Ochoa fue una de las primeras que no dudó en externar su apoyo al intérprete de Tocando Fondo durante un concierto que dio OV7 en Las Vegas.

“Esta persona que tenemos aquí (Kalimba), hombro con hombro y que también nos ha puesto su hombro para llorar. Si alguien ha respetado a estas compañeras de trabajo, si lo hemos visto crecer somos nosotras. Yo quiero darle las gracias por esta empatía como ésta, porque tiene un corazón de oro”, apuntó la cantante en esa ocasión.

Fue así que, durante un encuentro con los medios retomado por el programa De Primera Mano, Ochoa fue cuestionada nuevamente sobre la situación de su amigo y respondió tajantemente en contra de Melissa Galindo.

“(Kalimba) es un buen compañero y como tal… Imagínate, tantos años juntos en el escenario”, comenzó a decir.

En este sentido, la famosa ahondó en que aparentemente ella estaba al tanto de cómo se habrían desenvuelto los hechos y recalcó que no podía dar más detalles al respecto debido a las acciones legales que se están tomando.

“Como buena amiga sí conozco muchos detalles de la historia, conozco muchos videos… Bueno, el chiste es que saldrá un abogado a dar declaraciones porque es un tema delicado”, declaró.

Sin embargo, uno de los momentos más polémicos fue cuando Mariana externó que, desde su perspectiva, no le parecía que personas como Melissa estuvieran ‘tirando’ el movimiento feminista.

“A mí lo que que me parte el corazón es que habemos muchas mujeres haciendo una lucha por nuestro respeto y nuestros derechos, y que haya personas que los tiren”, externó.

Abogado de Kalimba exhibió pruebas en vivo

Durante una emisión pasada de Ventaneando, Eliser García, abogado de Kalimba comentó que el famoso decidió emprender acciones legales en contra de Melissa Galindo.

“Ya no está dispuesto en permitir que se siga dañando su imagen como lo han hecho. Él y su equipo más cercano me buscaron para poder promover esta demanda de daño moral, la cual va encaminada no solamente a reparar este daño a la imagen, sino al tema económico”, declaró.

Y es que, de acuerdo con lo mencionado por el litigante, desde que se dieron a conocer estos nuevos señalamientos en contra del artista, el cantante habría perdido muchas oportunidades laborales.

“Kalimba ha tenido también problemas en la parte profesional. Podría decirles que no solamente tengo conciencia de que hay dos conciertos que se han cancelado en virtud de este video, sino que también ya se canceló su participación en una obra muy exitosa donde le habían ofrecido un papel principal, lo que desde luego está causando un daño económico importante”, comentó.

La cantante Melissa Galindo habló sobre su experiencia con el cantante

De igual manera, el abogado explicó que supuestamente cuentan con 120 pruebas a favor del artista y, durante el vespertino conducido por Pati Chapoy mostró algunas de estas.

El primer video que se expuso data del 06 de diciembre de 2019, 12 días después de la supuesta primera agresión. En dicho fragmento aparecer Kalimba consolando con palabras a Melissa por su presentación en el Pepsi Center.

El segundo audiovisual publicado en Facebook por la propia cantante el 02 de abril de 2020 y habría sido grabado dos meses después de la supuesta primera agresión. Este pertenece al detrás de cámaras del videoclip Te advertí, donde se puede ver a los involucrados conversando en medio del rodaje.