Padre de Octavio Ocaña ofreció 600 mil pesos para atrapar a policía implicado

Duplicaron recompensa para atrapar a Gerardo "N", policía implicado en la muerte del actor Octavio Ocaña (GettyImages/Instagram @analuciaocaa)

El padre del actor fallecido Octavio Ocaña informó en entrevistas con diversos medios de comunicación que se está ofreciendo el doble de dinero para atrapar al policía implicado en el presunto asesinato del actor de Vecinos. La cifra, que era de 300 mil pesos mexicanos, ahora pasará a 600 mil.

En una entrevista con el programa Chisme No Like, el padre del actor informó que se reunió con sus abogados después de que se hizo pública la información del peritaje que solicitó junto a su familia, donde se reveló que el actor no se suicidó, como decían antiguas versiones, sino que fue presuntamente asesinado por policías.

Del mismo modo, dejó claro que la información no fue filtrada por él ni por su familia y que esos peritajes habían sido entregados desde octubre del 2022, mismos que habían comenzado a realizarse desde febrero.

También, mencionó que todo iba muy bien y que se había reunido recientemente con la Fiscalía. Asimismo, anunció que se encuentran a la espera de nueva información proveniente de otros peritajes: uno elaborado por la Guardia Nacional, uno de Derechos Humanos y otro más por parte de la Fiscalía del Gobierno Federal.

Así quedó la camioneta del actor Octavio Ocaña con él adentro, después de chocar contra un montículo de tierra el 29 de octubre de 2021 (Imagen: Redes Sociales)

“Se levanta la voz una vez más... mi hijo no se mató”, manifestó el padre del actor que encarnó a Benito Rivers en la serie de Televisa, Vecinos.

Anunció que ahora que ya tienen a uno de los policías implicados detenido, buscarán que el delito pase de homicidio culposo a homicidio doloso. Con la recompensa de ahora 600 mil pesos, se espera atrapar al otro policía, mismo que venía manejando.

Del mismo modo, dijo: “Este tipo sabe muchas cosas... al momento que lo agarremos va a soltar la sopa, se van a confrontar los dos y van a decir cómo fueron los hechos reales”.

También, anunció se están investigando a otros siete u ocho policías implicados en el caso, a los que se refirió como corruptos e ineptos: “No son policías, son delincuentes, siempre lo he dicho”.

Asimismo, manifestó que hubo muchas fallas protocolarias con respecto a la muerte de Octavio Ocaña, pues la zona no había sido acordonada. Aunado a esto, declaró que se habían roto todas las reglas, pues “esos policías no tenían nada que hacer en una carretera federal”.

El actor se ganó el cariño del público mexicano con su papel de Benito Rivers en la serie "Vecinos" (Miguel Dimayuga/CUARTOSCURO.COM)

“Qué pasa si hubiera pasado una señora o un niño inocente, mi hijo es un inocente, arriesgaron mucho la vida de terceras personas. Son unos burros, unos animales”, manifestó y también dejó claro que está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para hacerle justicia a su hijo: “El que se me atraviese... voy por ellos, no tengo ningún problema ni ningún miedo a nadie, para eso nacimos... para morirnos”.

Sobre el peritaje anterior, que por supuesto no toma como real, dijo que lo habían hecho “con los pies”, pues todo había sido muy rápido, mientras que el otro, del cual dijo “este peritaje para mí es el real”, se habían tardado casi un año.

El padre de Octavio Ocaña declaró que no tienen ningún problema con quienes acompañaban a su hijo durante lo ocurrido, pues son amigos de la familia. “La policía los torturó, los hicieron pedazos, los golpearon”.

Familia de Octavio Ocaña buscan justicia (Instagram)

También, agradeció la cooperación del fiscal José Luis Cervantes Martínez, con quien dijo tiene una buena relación de amistad. “No tengo nada que quejarme de él... es otro tipo de persona... dejaron el estado hecho una porquería y él está tratando de arreglar ese tipo de situaciones”.

“Me ha costado como no se imaginan... aquí estamos al pie del cañón, no le tengo miedo a estos idiotas, que me tengan miedo a mí (...) La persona que tenga el mismo problema que yo, comuníquese conmigo, les vamos a ayudar”, sentenció.