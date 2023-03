Cuáles son los municipios del Edomex más endeudados

Municipios más endeudados al cierre del 2022. Imagen: CEFP

Los municipios de todo el país arman sus presupuesto basado más en los recursos que les manda la federación, que en lo que ellos pueden recaudar y sus pasivos muchos veces ronda en la bancarrota, como lo fue Naucalpan al inicio de 2022, que tenía una deuda de 3 mil 500 millones de pesos, según su alcaldesa Angélica Moya Marín, que representaban casi el 70 por ciento del presupuesto que tenía el ayuntamiento.

Tan solo el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) en su análisis de las “Obligaciones Financieras de los Municipios de México Cuarto Trimestre de 2022″, a nivel nacional el saldo de la deuda municipal asciende a 39 mil 935.9 mdp, monto que representa una caída de -407.4 mdp (-5.6% en términos reales) con respecto al mismo periodo del año anterior (39 mil 528.5 mdp).

La deuda municipal tuvo una tendencia en general creciente y llegó a su nivel más alto durante el tercer trimestre de 2017, periodo en el que alcanzó los 51 mil 672.8 millones de pesos. Con respecto a este monto máximo, la deuda municipal al cuarto trimestre de 2022 ha bajado en -39.7 por ciento en términos reales.

Los 25 Municipios más endeudados percápita al cierre del año 2022 Imagen: CEFP

De la misma forma, en dicho informe del CEFP, en la lista de los municipios más endeudados del país, destaca a cinco ayuntamientos mexiquenses que están en esta lista negra, ya gobernados por la alianza panista y priísta, estos son Naucalpan de Juárez en la onceava posición, le sigue Ecatepec de Morelos (12), en el lugar 24, 25 y 26 están Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla de Baz y Huixquilucan, respectivamente, en la posición 30, Coacalco de Berriozábal.

Las deudas que tiene cada uno de los municipios mexiquenses, están de la siguiente forma: Naucalpan de Juárez con 624.5 millones de pesos (mdp), le sigue Ecatepec, 623.6 mdp; Atizapán de Zaragoza, con 425.5 mdp; Tlalnepantla de Baz, 412.5 mdp; Huixquilucan registra 402.3 mdp, y en la posición 30, Coacalco de Berriozábal con 337.3 mdp.

Cabe resaltar que en comparación del mismo reporte del año 2020, donde las deudas eran más altas, dos años después, la reducción de las mismas no fue mucho y por ende no redituó en la posición, reflejo que la mayoría de los gobiernos no apostó a tener finanzas sanas, ya que Naucalpan, tenía una deuda de 713 mdp y la duodécima posición, le seguía Ecatepec, estaba en el lugar 14, con una deuda de 641.4 mdp; mientras, Atizapán en la posición 20, con 557 millones de deuda y Coacalco 351 mdp lo dejaba en posición.

Los 25 municipios menos endeudados al cierre del 2022 Imagen: CEFP

En la lista de 2022, los municipios mexiquenses que están por las altas deudas son Nezahualcóyotl (39) con 260.8 mdp; Ixtapaluca (49) registra 175 mdp; Chalco, en el lugar 63 con 136.2 millones y después Texcoco (67) con 124.1 millones; Valle de Chalco (69) con 118.7; Toluca (70), con 113.3 mdp, le sigue Zumpango con 111.8 millones, Zinacantepec (72) con 110.9 mdp y Metepec (75) con 103.3 mdp. Ya en el lugar 79, Tultitlán registró 98 millones, Nicolás Romero (82) con 86.4, Almoloya de Juárez (96) con 67 millones y Tultepec (97) con 66.1 mdp.

En el caso de los municipios mexiquenses que tienen una deuda baja, solo destaca el ayuntamiento de Teotihuacán en el lugar 20, con una deuda de 217 mil pesos, lo cual refleja que se puede tener finanzas sanas y administrar bien los recursos públicos como lo demanda la ciudadanía.

Con lo que respecta a los municipios de México más endeudados per cápita, es decir, lo que le tocaría pagar a cada habitante de dicha localidad, Huixquilucan tiene la posición 14, con mil 355.1 pesos por persona, y Coacalco en el sitio 22 con mil 73.6 pesos.

En los municipios más endeudados como porcentaje de sus ingtesos totales al cierre del 2022, destaca el mexiquense, Coacalco de Berriozábal Imagen: CEFP

En cuanto a los 25 municipios con las mayores afectaciones a sus participaciones, solo está Ecatepec con 57.5%. Mientras, los menos endeudados como porcentaje de sus ingresos totales, están Atizapán (1), 13.1%; Ixtapaluca (3) 12.1%; Ecatepec (10) 11.1%, Tlalnepantla de Baz (12), 10%; Chalco (13) 9.9%; Valle de Chalco Solidaridad y Texcoco en la posición 15 y 16, ambos con el 9.5%; Nezahualcóyotl (21) 6.4% y Toluca (25) 2.6%.

En lo que respecta a los ayuntamientos mexiquenses con menor deuda per cápita, están Toluca con 117 pesos, Nezahualcóyotl con 226.8 pesos, Valle de Chalco con 277.5 pesos, Ixtapaluca con 311.3 pesos, Chalco con 330 pesos, Ecatepec con 361 pesos y Metepec, con 412. 4 pesos.