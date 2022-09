Los tres estados de México con más deuda y cuánto pagaría cada habitante para pagarla

La ciudad de Monterrey es una de las más industrializadas de México. (gettyimages)

La deuda pública de México ascendió a 13 billones 376.1 mil millones de pesos, de acuerdo al corte de julio del 2022, al tiempo que la deuda neta del sector público se ubicó en 13 billones 387.9 mil millones de pesos, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Rogelio Ramírez de la O, titular de la SHCP, reconoció en su comparecencia ante la Cámara de Diputados del pasado martes que la deuda pública aumentó un 7% desde 2018, aunque aseguró que se encuentra controlada, pues esta se estima en 48.9 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Pero en lo que respecta a la deuda subnacional, es decir el nivel que poseen las entidades, junto a los municipios y sus entes públicos, esta aumentó considerablemente en los últimos años, pues al corte del segundo trimestre de 2022, la deuda alcanzó los 643 mil 565 millones de pesos.

La tendencia de la deuda pública del gobierno federal y la de los estados de la República sigue al alza, considerando que las tasas de interés pasaron se duplicaron en el último año y este mismo jueves 29 de septiembre se espera que el Banco de México aumenté otros 75 puntos base, para llegar a 9.25%.

De acuerdo con especialistas, la deuda de los estados de la República representa el 2.7% del PIB, lo que en teoría no representa un grave riesgo, no obstante, como ya se dijo, el alza a la tasa de interés eleva el costo, considerando que apenas en 2021, cuando la tasa de interés era de 4.25%, el saldo de las 31 entidades federativas (no se cuenta a Tlaxcala) fue de 622 mil 179 millones de pesos, según datos de la Secretaría de Hacienda.

Cabe destacar que Tlaxcala es el único estado libre de deuda, pues por ley está imposibilitada para contraer deuda pública.

Las tres entidades más endeudadas

Por monto de deuda, la CDMX posee el endeudamiento más grande del país. (Foto: Cuartoscuro)

Hasta junio del año 2022, la Ciudad de México es la entidad más endeudada del país por monto total, pues sus pasivos alcanzan los 91 mil millones de pesos, por lo que a cada capitalino le correspondería pagar unos 10 mil pesos para saldar esa cifra.

Sin embargo, por el gran tamaño de su economía y su aportación al PIB nacional, la deuda de la CDMX no representa un riesgo para Hacienda, que la mantiene en semáforo verde al considerar que el saldo es manejable.

Nuevo León registró un saldo total de 87 mil 773 millones de pesos, lo que le convierte en la segunda entidad más endeudada.

Aunque por el tamaño de su población, es el primer lugar en endeudamiento per cápita, pues ese monto dividido entre todos sus habitantes resulta en 15 mil 237 pesos.

Aún así, para la Secretaría de Hacienda no representa un nivel preocupante, ya que la deuda se mantiene en semáforo verde, pues debido a la fortaleza de la economía del Estado es sostenible.

En el tercer lugar se encuentra Chihuahua, pues la entidad más grande en territorio debe 50 mil 276 millones de pesos.

Así, cada chihuahuense debería cubrir 12 mil 990 pesos para pagar la totalidad de la deuda estatal.

Elementary school students wearing protective masks return to full-time face-to-face classes for the first time, after having online and staggered classes, as the coronavirus disease (COVID-19) outbreak continues, in Ciudad Juarez, Mexico August 29, 2022. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Es este último caso, el semáforo de Hacienda se encuentra en amarillo o en observación, pero se debe considerar que Chihuahua es de las entidades con mayor exportación hacia los Estados Unidos, por ello es de las economías más fuertes.

Por monto, los estados que siguen en la lista son Quintana Roo, con 22 mil millones de pesos, y después Coahuila, con 11 mil 458 millones de pesos, cifras que representan casi el 100% del presupuesto asignado por participaciones federales.

SEGUIR LEYENDO: