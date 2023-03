Quién es Arturo Zamora, el exlíder de la CNOP que renunció al PRI luego de foto con Adán Augusto

El exlíder de la CNOP emitió un video y presentó su carta de renuncia al PRI

El exlíder del Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), afiliada al Partido Revolucionario Institucional (PRI), Arturo Zamora Jiménez, anunció su renuncia a la militancia del tricolor, instituto en el que obtuvo uno de los cargos más importantes al interior como Secretario General, durante la dirigencia de Claudia Ruiz Massieu.

La noticia estuvo acompañado con un video, así como la copia de la carta de renuncia que presentó al comité estatal priista en Jalisco, entidad a la que representó y donde desempeñó la mayoría de su carrera política. La grabación tiene una duración de 35 segundos, en la cual se pudo escuchar al exlegislador agradecer al tricolor por haber sido parte de su trayectoria.

Asimismo, destacó que, siendo congruentes con su alejamiento de las actividades partidistas, él tiene intenciones de volver a la vida política, pero ahora con un perfil ciudadano, tal como el que tuvo en sus inicios políticos en el país.

“Les comparto que el día de hoy he decido dar por terminada mi militancia en el PRI. Después de varios años de haberme alejado de actividades públicas y partidistas, he decidido retornar a mi origen ciudadano, es el origen del cual emergí cuando fui candidato y presidente municipal de Zapopan. Mi gratitud y mi reconocimiento a todas y todos quienes me han apoyado durante este tiempo”, refirió este martes 21 de marzo.

Días previos a su renuncia, el expriista se tomó una fotografía junto a Adán Augusto López (Twitter/@letroblesrosa/Cuartoscuro)

Asimismo, se compartió la misiva con la que dijo adiós a su paso por el PRI, en la cual agradeció la oportunidad de permitirle representar y trabajar a favor de la ciudadanía jalisciense, lo que calificó como la experiencia más honrosa e importante de su vida.

En el texto también refirió que México se encuentra atravesando un cambio estructural, mismo que ha tenido la oportunidad de analizar y reflexionar, situación que lo llevó a preponderar el lado ciudadano sobre lo partidista.

“En congruencia, con franco agradecimiento y el debido respeto, es que por este medio renuncio a formar parte del Partido Revolucionario Institucional, con la certeza de haber retribuido leal, afanosa y profesionalmente a las oportunidades que me permitieron ejercer mi libertad política, conservando de mi parte el valor de la amistad y de las coincidencias democráticas”, se pudo leer.

Arturo Zamora renunció al PRI (Twitter/@letroblesrosa)

Aunque el ahora expriista recalcó que seguirá un camino ciudadano en la política, la noticia sorprendió a algunos en redes sociales debido a que se difundió tan solo días después de que se compartió una fotografía en donde se le vio acompañando al titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, en su gira por el Congreso de Jalisco.

Fue el pasado 9 de marzo cuando Zamora Jiménez fue visto al lado del secretario, pero también de otros militantes y legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), situación que en su momento no había levantado sospechas, debido a que tanto el morenista como el extricolor compartieron legislatura años atrás.

“El exdirigente nacional de la CNOP @arturozamora, renuncia al PRI. ¿Será que tiene que ver con la imagen publicada hace unos días al lado de @adan_augusto?”, escribió la cuenta @EnContextoJal.

Sin embargo, en entrevista con La Crónica, Arturo Zamora explicó que su cercanía con López Hernández es porque son amigos ya que compartieron espacio tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores; sin embargo, dejó en claro que no se irá a Morena ni ningún otro partido, sino que continuará trabajando del lado ciudadano.

Arturo Zamora acompañó a Adán Augusto en su visita al Congreso de Jalisco (Twitter/@letroblesrosa)

¿Quién es Arturo Zamora?

Arturo Zamora Jiménez fue miembro del PRI durante varias décadas, su principal área de trabajo la tuvo en el estado de Jalisco, lugar donde desempeñó la mayor parte de su carrera política. En dicha entidad se desarrolló como presidente municipal de Zapopan (2003-2006) y participó en la elección por la gubernatura de Jalisco.

En 2017 asumió el cargo de secretario general del PRI, al mismo tiempo que fue el dirigente de la CNOP desde 2015, pero que renunció para ser dedicarse de tiempo completo a las actividades de la dirigencia nacional. Asimismo, también fue senador y diputado federal en las bancadas del tricolor.

En Jalisco también fue secretario de Gobierno del Estado de Jalisco de 2013 a 2014, durante la gubernatura de Aristóteles Sandoval.