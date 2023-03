Los conciertos confirmados después de Vive Latino

Durante los días 18 y 19 de marzo, se llevó a cabo la edición número 23 del Vive Latino. Alrededor de 80 artistas se presentaron en las inmediaciones del Foro Sol para darle vida al que es el festival de música con más tradición en la historia de México.

A lo largo de estos dos días, se escucharon grupos que no pueden faltar en el escenario del Vive Latino como Café Tacvba o Los Caligaris, pero además, se vivieron regresos históricos como el de Los Bunkers después de ocho años de ausencia o el de Austin TV que dijo adiós a sus fans en 2013. Por supuesto, la presentación de Red Hot Chili Peppers también fue histórica, pues fue la primera vez en 16 años en que el guitarrista John Frusciante se presenta en tierras aztecas junto a sus compañeros de banda (Frusciante dejó la banda en 2009 y regresó en 2019).

Pero estas no fueron las únicas sorpresas que los más de 160 mil asistentes al festival se llevaron durante estos días, ya que, como es costumbre en los eventos realizados por OCESA, se adelantaron varios shows que se llevarán a cabo en la Ciudad de México en los próximos meses. Son un total de 23 artistas de talla nacional e internacional los que se darán cita en algunos de los recintos más importantes de la capital del país; aquí la recopilación de todos los actos confirmados durante el Vive Latino así como las fechas y escenarios donde brindarán sus shows.

Auditorio Nacional

Además de la cartelera que ya tiene confirmada el gigante de reforma, se añaden nueve actos en lo que resta del año:

Los Bunkers: 7 de junio

Little Jesus: 12 de agosto

Café Tacvba: 13 y 14 de agosto

Sabino: 2 de septiembre

Enjambre: 13 de septiembre

León Larregui: 27 de septiembre

Leiva: 28 de octubre

Esteman: 9 de noviembre

Miranda!: 29 de noviembre

Pepsi Center WTC

Austin TV: 14 de octubre

The Warning: 29 de octubre

Sen Senra: 3 de noviembre

Teatro Metropólitan

Los Dynamite: 27 de mayo

Plastilina Mosh: 1° de septiembre

Daniela Spalla: 22 de septiembre

Andrés Calamaro: 11 y 12 de octubre

Los Mesoneros: 19 de octubre

Javier Blake: 20 de octubre

Palacio de los Deportes

Porter: 23 de septiembre

Allison: 16 de diciembre

Foro Sol

Siddartha: 9 de diciembre

Lunario del Auditorio Nacional

León Benavente: 4 de mayo

Los Románticos de Zacatecas: 13 de julio

Escenario sin confirmar

Lila Downs: 1° de noviembre

Sin fecha ni escenario confirmado

Los Fabulosos Cadillacs (llegarán en noviembre)

Hasta el momento, no hay más información oficial de estos conciertos, sin embargo, varios medios ya comienzan a adelantar los precios de Siddartha en el Foro Sol. Según rumores, los boletos para ver al intérprete de temas como 00:00, Ser Parte y No es antes ni es después, rondarán entre los $500.00 pesos MXN y los $2,500.00 pesos MXN (no se sabe si estos ya son los precios con cargo Ticketmaster).

Según el medio De Concierto en Concierto, estos serían los precios para Siddartha en el Foro Sol.

En lo que respecta a Miranda!, este será el tercer concierto del año para la dupla argentina en Ciudad de México. Además de su exitosa presentación para cerrar el primer día del Vive Latino, la banda se presentará este martes 21 de marzo en el Foro Indie Rocks! como parte de las Noches VL. Los boletos ya se encuentran agotados, sin embargo, aún hay oportunidad de ver a los intérpretes de Don, Yo te diré y 743, en el Auditorio Nacional, y tomando en cuenta la gran demanda que Alejandro Sergi y Juliana Gattas generan en las masas, es probable que se abra más de una fecha.