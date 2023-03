Adán Augusto López ya es la tercera “corcholata” más fuerte, según una encuesta

Adán Augusto López sigue creciendo entre las preferencias de Morena (Cuartoscuro)

La carrera por la candidatura presidencial de Morena comenzó desde que concluyeron las elecciones intermedias de 2021, cuando Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le dio el “banderazo” a sus “corcolatas”. En aquel entonces, Adán Augusto López Hernández no figuraba. Ahora, es la tercera opción dentro de Morena.

De acuerdo con la más reciente encuesta de Massive Caller con respecto a la Evaluación de líderes nacionales rumbo al 2024 publicada el pasado 15 de marzo, López Hernández —actual secretario de Gobernación (Segob)— se encuentra con el 27% de las preferencias al interior del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), por debajo de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Sin embargo, Ebrard y Sheinbaum se diputan la cabeza en las encuestas desde el principio de la informal contienda, mientras que Adán Augusto apareció por primera vez en las mediciones de Massive Caller en mayo de 2022 con apenas el 4 por ciento de las preferencias.

Preferencias rumbo a la presidencia en 2024 (Massive Caller)

No obstante, desde su primera aparición, el ex gobernador de Tabasco no ha dejado de crecer, a tal grado que desbancó en un primer momento a Lázaro Cárdenas Batel, el coordinador de asesores de la presidencia, mientras que el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, no logra despegar, según los números.

En congruencia la más reciente medición de la encuestadora de Carlos Campos, la mandataria capitalina lidera las preferencias frente a la pregunta ¿Quién le gustaría que fuera el candidato de Morena? con el 37 por ciento, mientras Ebrard se llevó el 36.1%.

Con base al histórico del instrumento, ambos contendientes han liderado la competencia —incluso contra otros partidos— y sus porcentajes de aceptación no han tenido variaciones exponenciales. El punto en que más se alejó uno de otro fue en marzo de 2022, cuando la ex delegada de Tlalpan aventajó al ex jefe de Gobierno de la CDMX en casi nueve puntos.

Preferencias rumbo a la presidencia en 2024 (Massive Caller)

Por su parte, desde la primera aparición de López Hernández, logró crecer a 12% en menos de dos meses, mientras que cerró el 2022 con el 20% de las inclinaciones entre sus compañeros de partido.

El candidato de la oposición

A su vez, la misma encuesta preguntó ¿Quién le gustaría que fuera el candidato de la coalición PAN-PRI-PRD? en donde el nombre de Ricardo Anaya, el ex candidato presidencial en 2018, lidera las inclinaciones. En noviembre de 2021 cuatro de cada diez personas manifestó su preferencia por él; no obstante, hoy en día únicamente lo escogieron únicamente dos de cada diez.

Cabe destacar que quien se posiciona como la segunda opción con el 19.4% del favoritismo es el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas. Esto, a pesar de que el hijo del ex candidato presidencial, Colosio Murrieta, milita en Movimiento Ciudadano y no ha destapado sus aspiraciones presidenciales.

Ebrard, Sheinbaum y López Hernández se diputan la candidatura presidencial de Morena (Cuartoscuro)

En tanto, dentro de Movimiento Ciudadano, quien encabeza (por mucho) las inclinaciones es el gobernador de Nuevo León, Samuel García, pues se lleva más del 60 por ciento, mientras que el mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro, es preferido por el resto.

Con respecto a las opiniones sobre las opciones de todas las fuerzas políticas, es de resaltar que el secretario de Gobernación se llevó la calificación más alta con el 64.5% de las aprobaciones, mientras que el segundo lugar lo ocupó Marcelo Ebrard (63.5).

La jefa de Gobierno de la CDMX se posicionó en el quinto peldaño con aprobaciones al 59 por ciento, detrás de los gobernadores panistas de Yucatán y Querétaro, Mauricio Vila y Mauricio Kuri, respectivamente. El aspirante que peor fue evaluado fue el ex secretario de Gobernación y actual presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, con un 31% de opiniones favorables.