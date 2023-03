Monreal negó “enjuague” con el PAN en nombramientos del INAI

Senate majority leader Ricardo Monreal speaks durig an interview with Reuters at the Senate buildingin Mexico City, Mexico September 29, 2020. REUTERS/Henry Romero

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, negó que se haya presentando un “enjuague” entre el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido Acción Nacional (PAN) para aprobar los nombramientos para los puestos vacantes en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Durante una conferencia de prensa, el también coordinador del partido guinda abordó sobre el veto que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a los nombramientos de Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso como comisionados del INAI, así como las palabras del mandatario mexicano sobre no permitir el reparto de los lugares en las organismos constitucionales.

A lo cual, en primer lugar reconoció que la Cámara Alta tendrá que trabajar en tiempo récord, debido a que se pondría en riesgo el funcionamiento del instituto; sin embargo, adelantó que prevé una negociación compleja con la oposición para nombrar a nuevos perfiles para los puestos.

Andrés Manuel López Obrador vetó los nombramientos de los nuevos comisionados del INAI (Reuters)

“Si el 31 de marzo no hemos resuelto, sí tendremos un problema grave. Las resoluciones del INAI no tendrán soporte jurídico. Si el Senado no sale unido, somos muy vulnerables afuera y estamos en riesgo de que no funciones el INAI”, explicó este jueves 16 de marzo.

En segundo lugar, Monreal Ávila dio detalles del presunto pacto que se habría dado con Acción Nacional y sentenció que no fue con ellos, sino que se dio con el llamado “bloque de contención”, es decir, aquellos que se enarbolan como opositores de la actual administración federal.

Ante lo cual, el exgobernador de Zacatecas adelantó que la situación podría discutirse o darse un eventual acuerdo político hasta la próxima semana que el proceso pueda seguir en proceso. Es hasta ese momento que se lanzará una nueva convocatoria o se utilizará la lista del proceso anterior de donde se tendrá que escoger a las dos personas que se necesitan para cubrir dichos cargos.

“Hasta la sesión del jueves podrá discutirse, con un eventual acuerdo político, el nombramiento de dos nuevos comisionados”

Contrario a las críticas por el proceso en el Senado, Monreal reconoció las palabras a su favor por parte del mandatario mexicano (Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

Las palabras del senador fueron en respuesta a lo que mencionó el político tabasqueño sobre su decisión de vetar los nombramientos del INAI, pues calificó que éstos se dieron porque hubo “enjuagues” entre su partido y el PAN para repartirse los asientos vacantes.

“Lo del INAI se vetó. Es un derechos constitucional que tengo porque, al parecer, no se actuó bien. Hubo un acuerdo, no sé quién lo llevó a cabo, pero todo indica que se repartieron a los dos candidatos, uno para Morena y otro para el PAN y eso no debe de permitirse”, refirió el mandatario.

Y es que, durante su explicación, el presidente indicó que no le pareció que se haya elegido a un candidato que apareció en los últimos lugares de las pruebas que se realizaron, así como a otra persona que presuntamente está ligada a Acción Nacional.

“Deben de entender todos que no podemos aceptar esos ‘enjuagues’, eso era en la época del PRIAN, cuando repartían tres para mí, tres para ti. El INE no se toca...”

El Senado designó a los dos nuevos comisionados del INAI (Twitter/@senadomexicano)

Debido a la crítica que emitió el mandatario contra el proceso, el senador Monreal fue cuestionado sobre lo dicho por el ejecutivo y éste respondió que, contrario a lo que muchos puedan pensar, en realidad la situación lo une más al tabasqueño.

“Me acerca al presidente después de lo que dijo de mí y no tengo ninguna actitud de diferencia con él. Tengo cercanía con él, identificación con él y no habrá de mi parte nada que se consolide la misma”, expresó el legislador, quien recalcó que la actitud de AMLO fue “admirable”, aunque, dijo, defenderá su postura de los acuerdos para buscar los acuerdos.