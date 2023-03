Jesús Ochoa y el actor Fidel Ábrego protagonizaron una pelea callejera que se hizo viral

Jesús Ochoa se pelea Fidel Ábrego

Jesús Ochoa y el actor Fidel Ábrego protagonizaron una viral pelea callejera que ha cobrado gran popularidad en redes sociales. El ex secretario de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) arregló las diferencias a golpes en la vía pública, siendo captado por más de un civil luego de que se escuchara al intérprete decir que fue su colega quien inició el conflicto.

“Oye me está agrediendo, me saco, estoy dentro, estoy sentado y me empieza a decir de cosas y me reta a salir, me dijiste traidor " se oye decir al también conocido dentro de la farándula mexicana como El Chamuco.

Aunque el conflicto solo dura breves segundos y no se puede escuchar de forma clara la conservación que sostienen ambos actores, luego de los golpes y patadas, se puede apreciar que una tercera persona fue la encargada de separarlos, siendo eso el fin del video que ya le ha dado la vuelta a todo internet pues además de ser celebridades, internautas han hecho principal hincapié en que son de la tercera edad .

El actor se estaba riendo de la pelea con su colega (Captura YouTube)

Aunque de momento el ex secretario de la ANDA y el actor que ha participado en películas como La venganza de los punks, Destino mara y La fichera más rápida del oeste no han dado ningún tipo de declaración respecto a los motivos que los llevaron a agarrarse a golpes en plena vía pública, internautas han reaccionado con gran sentido del humor sobre el viral video.

“Los señores ya están casi con un pie en el panteón pero aún piensan que a golpes se soluciona una diferencia como niños chiquitos”. “Los actores ya son parte del grupo de la tercera edad y andan en tiros de calle como si fueran chicos de secundaria”. Todos pensamos por un momento que era el otro actor, Rafael Inclán, pero aún así estoy muerto de risa con la sonrisa enorme de Ochoa”. “Jesús Ochoa muerto de risa por haberle dado en la madr*a a la copia de Rafael Inclán es la cosa más divertida que he visto en internet hoy”. “Luego porque dicen que los famosos mexicanos somos una burla a nivel internacional”, reaccionaron internautas.

El actor Fidel Ábrego ha sido comparado con Rafael Inclán (Foto: Facebook/ Proyecto 7 tv)

Jesús Ochoa se sumó al club de Alfredo Adame

Tras su viral pelea callejera, el actor de telenovelas como El hotel de los secretos, Yo no creo en los hombres y Vencer la ausencia ha sido comparado con el polémico ex político pues aunque es su primer conflicto de este tipo que cobra gran viralidad en redes sociales, las constantes peleas de Adame le han provocado los señalamientos.

(Foto: Instagram / @jesusochoamex)

*Información en desarrollo