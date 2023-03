Felipe Calderón acusó al gobierno de AMLO de atacar voces disidentes con recursos públicos

Calderón manifestó que voces de la 4T están amplificando en redes mensajes negativos en su contra (Reuters)

Felipe Calderón Hinojosa, quien fuera presidente de México en el periodo del 2006 al 2012, manifestó que, desde el Gobierno Federal, se están atacando voces disidentes como la suya, financiadas, supuestamente, con recursos públicos.

El exmandatario utilizó sus redes sociales para externar su opinión, retuiteando el mensaje de un usuario que hacía un análisis sobre los temas de los que se hablaba alrededor de Felipe Calderón, su gobierno, y quien fuera su secretario de Seguridad Pública, el ahora culpable Genaro García Luna.

Dadas las últimas veces que el nombre de Calderón ha sido tendencia en Twitter, el internauta compartió un grafo donde dice que allegados a Morena y a la 4T utilizaron sus redes sociales para amplificar los mensajes negativos.

Según el tuit, fue Epigmenio Ibarra quien encabeza la lista de los críticos de Felipe Calderón. Del mismo modo, enlistó los temas que se ha viralizado. Entre ellos están: Genaro García Luna y sus nexos con el narcotraficante, los ingresos económicos de Luis Felipe Calderón (hijo del exmandatario), los llamados a investigar otros funcionarios clave del sexenio de Calderón y relacionados a éste, el búnker de Genaro García Luna y la prensa acusada de censura durante su mandato.

Ante esta situación, Calderón manifestó que se trataba del gobierno de Andrés Manuel López Obrador callando voces críticas a su administración, y además, dijo que se hacía con recursos públicos. Del mismo modo, los llamó “delincuentes lisos y llanos”.

Hubo comentarios de apoyo como aquel que decía: “Lo malo que usan recursos federales para su conveniencia (...) Es increíble el divisionismo que quieren hacer a los mexicanos”

Calderón manifestó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está callando voces críticas a su administración, y además, dijo que se hacía con recursos públicos (FIA)

Sin embargo, y a pesar que Calderón tiene los comentarios limitados en su cuenta de Twitter, algunas personas se refirieron a su acusación escribiendo cosas como: “A mí no me paga nadie ni soy de Morena. Te lo diré siempre: eres un pinch* cínico”, “El delincuente eres tú, narco ex presidente, así pasarás a la historia... espero que García Luna cante todo lo que sabe”, y “Su narrativa ahora es que es un perseguido... Pobre Felipe, está desesperado y lo sabe”.

También, Calderón dijo de Morena y la 4T: “qué poca vergüenza tienen”, refiriéndose a que el Comité Técnico de Evaluación reconoció que el examen para la aspirar a Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) había sido mostrado a dos de los aspirantes relacionados con Morena.

Del mismo modo, ocupó sus redes sociales para criticar la participación de militares en el suministro de medicinas y atención para el hijo del presidente López Obrador, José Ramón.

Felipe Calderón dijo tener dudas sobre el veredicto contra Genaro García Luna, pues solo se tuvieron declaraciones de criminales

Recientemente, Felipe Calderón asistió al II Foro sobre Aviación y Turismo, en la ciudad de Madrid, para dar el discurso que inauguraba el evento. En el foro participaron servidores públicos de España como José Ramón Bauzá, el exministro Joseph Piqué, Javier Sánchez Prieto y Marteen Wetselar, miembro de Compañía Española de Petróleos, S. A. U. (CEPSA).

AMLO reaccionó a la declaraciones de Calderón sobre García Luna

Recientemente, el exmandatario dijo que “tenía muchas dudas” sobre la resolución del jurado entorno al juicio del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en Estados Unidos.

“Dice Calderón, ‘no les creo, no hay pruebas’, ojalá y pudiese él ayudar y explicar qué es lo que hacía García Luna en su gobierno, por qué considera que no hay pruebas, y que le den una explicación al pueblo de México, y que además defendiera abiertamente a García Luna”.

Del mismo modo, el presidente dijo que lo que está ocurriendo alrededor del caso García Luna no es persecución. “Si hubiese persecución, ya hubiéramos presentado una denuncia en contra del expresidente y no lo hemos hecho”.