Dante Delgado sentenció que guerra contra el narco de Calderón fue “desesperada y discursiva”

El líder de Movimiento Ciudadano habló sobre la "Guerra contra el Narco" (Twitter/@DanteDelgado)

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado Rannauro, fue cuestionado sobre las declaraciones del expresidente Felipe Calderón en relación a Genaro García Luna y, tras analizar rápidamente el sexenio de 2006 a 2012, sentenció que la Guerra contra el Narco fue una estrategia desesperada y discursiva.

La declaración fue vertida durante un evento partidista en Cuernavaca, Morelos, en donde el senador indicó que, desde aquellos años en que gobernó el político michoacano, él se mostró inconforme con la idea de crear una estrategia de seguridad que declarara la guerra a un grupo “sin rostro”, por lo que asumió que el exmandatario habría actuado de forma desesperada y discursiva.

Y es que explicó que, desde su perspectiva, la política no se debería de declarar, sino que se debe de actuar para que sea la ciudadanía quien vea los resultados de la toma de decisiones, lo que lo llevó a señalar que los hechos que ocurrieron dos sexenios atrás, aún siguen teniendo consecuencias en el México actual.

El líder de Movimiento Ciudadano habló sobre la estrategia de seguridad que se siguió en México de 2006 a 2012 (MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

“Yo creo que, y no lo dije ahora, lo dije en su momento, fue un error haber declarado una guerra a gente sin rostro y, a lo mejor, lo hizo como una cuestión desesperada y discursiva. Yo soy de los que cree que la política no se declara, se hace; la seguridad tampoco se declara, se garantiza”, explicó ante el cuestionamiento sobre las dudas que le generó a Calderón Hinojosa el juicio en Estados Unidos contra su extitular de la Secretaría de Seguridad Pública.

Asimismo, profundizando su idea sobre por qué no se debe solo declarar, sino que se debe de actuar, el senador detalló que el expresidente panista cometió el error de enunciar de más su estrategia de seguridad, por lo que las consecuencias actualmente son palpables.

Dante Delgado también expresó que uno de los mayores errores en el sexenio calderonista fue que la participación de la población fue nula o no existió, pues indicó que, en caso de que esto se hubiera garantizado, entonces se tendría mayor conocimiento sobre lo que aconteció alrededor de la Guerra contra el Narco.

“(...) pero en este país en donde le estamos dando más importancia a declarar que a hacer, pues es parte de una contradicción que creo que, en su momento, cometió el presidente Calderón y que hoy tiene sus consecuencias porque, si la participación de la ciudadanía fuera real, que es lo que estamos buscando en este ejercicio, tendrías formas de tener mejor información”

García Luna fue declarado culpable de cinco delitos, relacionados al crimen organizado en EEUU (Gobierno de México)

Aunado a lo anterior, al volver a ser cuestionado sobre si el exsecretario de Estado es una víctima o, quizá, un chivo expiatorio, el líder emecista sentenció que él no cuenta con los elementos necesarios para poder emitir algún juicio al respecto; sin embargo, sí puntualizó que, de manera personal, no cuenta con la “mejor impresión” del ejercicio del exfuncionario al frente de la estrategia de seguridad.

No obstante, las críticas no solo fueron para el gobierno calderonista, sino que también se dieron para la actual administración federal —encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)—, pues señaló que la estrategia para combatir la inseguridad, hasta el momento, ha demostrado ser un fracaso y no tener un rumbo concreto.

Para profundizar en su idea, expresó que darle poder a las Fuerzas Armadas en actividades civiles, así como integrar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue un error, pues indicó que, en el caso de la corporación que se creó este sexenio, tendría que conservar su carácter civil con el fin dar seguridad.

“Lo dice la Constitución, en materia de soberanía nacional, si lo pones como primer respondiente suceden eventos como los que están criticando ahora. Es para mí una evidencia clara de la falta de sentido y rumbo en la estrategia de seguridad de este país”, finalizó.