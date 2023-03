Pemex alertó sobre nuevo incendio en la refinería Deer Park en Texas

Segundo incendio en menos de un mes en las instalaciones de Deer Park FOTO DE ARCHIVO REUTERS/Adrees Latif

Se registró este martes 14 de marzo un nuevo incendio dentro de las instalaciones de la refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex) Deer Park, en Texas. Se trata del segundo siniestro en menos de tres semanas que ocurre en el lugar.

La empresa notificó a la agencia Reuters a través de un correo electrónico que ya se estaba trabajando para apagarlo: “El equipo de respuesta de emergencia del sitio está en el lugar y trabaja para mitigar el incidente”.

Algunos minutos después, Pemex declaró que lograron tenerlo bajo control: “El incidente provocó humo oscuro que era visible en la comunidad y estuvo bajo control en 20 minutos”. En un video que circuló por redes sociales, se puede ver esta nube de humo negro en el cielo.

Del mismo modo, avisó que no habían perdidas humanas ni lesionadas: “Todos los trabajadores en el sitio han sido contabilizados de manera segura. Los miembros de nuestro equipo actualmente están evaluando los daños en las instalaciones y la causa del incendio”.

Pemex es dueña de la refinería Deer Park desde el año pasado EEUU. 20 de enero de 2022. REUTERS/Erwin Seba

El pasado 23 de febrero, otro incendio ardió en las instalaciones. El equipo de emergencias tardó una hora en mitigar el fuego, y renovó sus actividades después; no obstante, el mismo día se registraron dos siniestros más en otras dos instalaciones de Pemex: en Ixhuatlán, Veracruz; y en Minatitlán.

El accidente en Ixhuatlán, en la Cavidad Tuzandepetl, dejó como saldo personas heridas y algunas desaparecidas que después fueron encontradas muertas; también, el que ocurrió en Minatitlán dejó a cinco personas heridas.

La refinería en Deer Park, Texas, fue adquirida por el gobierno de Andrés Manuel Lopez Obrador (AMLO) por la cantidad de 600 millones de dólares. Esta refinería, junto a Dos Bocas, formarían parte del plan de su administración para volver a México autosustentable y frenar la importación de gasolina y diésel extranjero.

Pemex adquirió la mitad de las acciones de la refinería Deer Park desde 1994 (Foto: Twitter@Pemex)

La compra se concretó el pasado enero del 2022, y al respecto de tal negocio, el presidente agradeció al gobierno de Estados Unidos por permitir la transacción y al Shell Oil Company por respetar acuerdos de compraventa y no “ser abusivos” a pesar de los precios bajos que estaba sufriendo el petróleo en ese momento.

Pemex es dueño de la mitad de las acciones de la refinería Deer Park, el 49.995 para especificar más. Las negociaciones ocurrieron en el año 2020, en plena crisis por la pandemia de Covid-19.

Del mismo modo, Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional del 21 de enero del 2022 que los beneficios iban a poder constatarse: “Una muy buena noticia, ayer se pagó lo que correspondía para que México sea dueño de la refinería Deer Park. A partir de ayer esa refinería es de la nación mexicana, fue una muy buena operación, van a poderlo constatar”.

El presidente de la Republica anunció la compra con un video donde dice: Tengo el gusto de informarles que Pemex compró las acciones de la refinería Deer Park, de Houston, de la empresa Shell. Se compró el 50 por ciento de las acciones porque el otro 50 por ciento ya era de Pemex”.

La adquisición de la refinería Deer Park por parte del gobierno de AMLO es parte del plan de volver a México autosustentable en material de gasolina y diésel FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

También añadió: “Y de esta manera ya contamos con una nueva refinería. Tiene capacidad para procesar 340 mil barriles diarios, vamos a producir gasolina, diesel y es igual que la nueva refinería de Dos Bocas que estamos construyendo”.

A los trabajadores de Deer Park, el presidente les dijo: “Agradecerles a ustedes porque no obstaculizaron esta compraventa, y decirles que nos comprometemos a seguir trabajando con ustedes. Nosotros somos ciudadanos del mundo. Nosotros somos del partido de la fraternidad universal. No vemos fronteras, nos interesan los seres humanos y los trabajadores del mundo”.

Del mismo modo, dijo que no iba a haber cambios importantes en salarios o en sueldos, diciendo “De modo que tengan ustedes la seguridad que no va a haber despidos, no va a haber reducción de salarios, que no se le van a a quitar prestaciones a los obreros a los administrativos”.