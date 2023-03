Qué dijo Maryfer Centeno sobre Samuel García y Mariana Rodríguez tras la llegada de su primogénita Mariel

Mariel García Rodríguez nació la madrugada del 10 de marzo. (Instagram/@marianardzcantu)

Tras diversas dificultades para poder quedar embarazada, Mariana Rodríguez y Samuel García se convirtieron en padres el pasado viernes 10 de marzo de 2023. La llegada de Mariel García Rodríguez ha generado todo tipo de reacciones, incluyendo la de Maryfer Centeno, quien ya analizó la primera foto que la pareja compartió en sus redes sociales.

La experta en lenguaje corporal compartió en su cuenta oficial de Instagram su primera impresión sobre la famosa pareja, asegurando que el gobernador del estado de Nuevo León y la influencer se encuentran plenamente felices con la llegada de su primogénita, por lo que pese a las grandes críticas que han recibido, ella considera que no hay nada de falso en su felicidad y las publicaciones que han realizado para sus seguidores.

“Dios mío, los rostros de Marian Rodríguez y Samuel García en la llegada de su primer hijo. Número uno, quiero que vean únicamente la mirada, la de ella cuenta con una gran sonrisa; acuérdate que la mirada refleja la sonrisa, porque es con los ojos no con la boca. Pero la cara de él no cabe de orgullo, vean como la pupila está completamente dilatada”, inició.

El gobernador de Nuevo León se convirtió en papá el pasado viernes 10 de marzo (Instagram)

Maryfer Centeno agregó que los señalamientos de hacer de su paternidad algo mediático no son congruentes con sus expresiones, puesto que ambos, según ella, se notan realizados y felices de lograr “su sueño”, luego de que Mariana Rodríguez confesara que le costó trabajo quedar embarazada e incluso que tuvo cuatro abortos previo a la llegada de su primogénita.

“En esta otra imagen, vamos a ver cómo las cabezas se están buscando todo el tiempo. Marian Rodríguez tiene una cara de satisfacción y a mí me conmovió porque claro que son una familia auténtica. Esto no me parece que tenga en lo más mínimo algo de fingido , al contrario está contenta y son plenos, están emocionadísimos y además están muy orgullosos de lo que han logrado”, finalizó la grafóloga.

La noticia del nacimiento de Mariel García Rodríguez dividió opiniones en redes sociales debido a la forma en cómo fue compartida, pues la influencer fue señalada de mediatizar su labor de parto y el cómo lució en cada una de las fotos a lado de su primogénita, mientras que él fue cuestionado por todos los apodos que le dio a la menor, incluso previo a su llegada.

Su hija se llama Mariel García Rodríguez (Instagram)

“Qué onda con lo perfecta que se ve Mariana Rodríguez después de dar a luz, yo ni de chiste me veo así después de despertar”. “Pues está como raro porque ella desde que estaba con contracciones empezó a publicar todo tipo de adelanto sobre el nacimiento, algo que la verdad es muy mediático y que sí se puede prestar para creer que solo lo hacen por publicidad y no por verdadera alegría”. “Si se ven súper lindos, pero creo que la alegría realmente es de ella y no de él, al final ella confesó lo de su pérdida en cuatro ocasiones mientras que Samuel solo se enfocaba en el estado que gobierna”, expresaron internautas.

La primeras imágenes de Mariel García Rodríguez

A solo unos días de haber nacido, la hija de Samuel García y Mariana Rodríguez ya ha debutado en redes sociales, pues a través de la cuenta oficial de Instagram de la influencer el político y la famosa han dejado ver a sus millones de seguidores cómo es su primogénita.

